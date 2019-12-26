«Наблюдаем коллапс». Томенко прошелся по сугробам в Барнауле

Новости 20.01.2020 7:10 797

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, не дожидаясь заседания правительства, нанес визит чиновникам городской администрации. В воскресенье, 19 января, было проведено экстренное совещание.

На мероприятии с участием ряда министров и замгубернатора, а также и.о. главы города Вячеславом Франком обсуждалась уборка снега и существующие проблемы с техникой. После этого краевые и городские власти провели объезд города. По словам Виктора Томенко, посмотрели, как ведутся работы на проспектах Комсомольском, Строителей, Космонавтов, многих улицах, во дворах.

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По мнению губернатора, в городе должен действовать норматив по уборке снега, в том числе и для экстремальных случаев.

«Горожане должны понимать, в какие сроки улицы и дворы будут приведены в порядок. Если мы не в состоянии удовлетворить требования граждан по наведению порядка со снежным завалами, то люди должны четко знать, когда эта работа городскими службами будет сделана», — сказал Томенко.

Он сообщил Франку, что в городе нужно существенно корректировать систему, если люди не довольны работой. Тем более, что для этого есть средства и политическая воля.

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Врио главы города заметил, что в Барнауле надо поменять карту уборки снега. Также необходимо обновить парк муниципальной техники и заключить в более жестком формате договора на использование коммерческой спецтехники.

«Дополнительно требуется 94 единицы техники. Это позволит в оптимальные сроки проводить ремонтные работы и выводить всю технику в экстремальных случаях», — уточнил Вячеслав Франк.

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Позже, в своем аккаунте в Instagram, глава региона отчитался перед жителями края. Виктор Томенко признал, что зима выдалась очень снежной и показала беспомощность существующей системы уборки.

«Фактически мы наблюдаем коллапс. На сегодня я вижу такой порядок действий: сейчас нужно имеющимися у городских властей силами и средствами (речь идет о технике и людях) с привлечением внешних ресурсов других предприятий и организаций обеспечить текущую жизнедеятельность города в период шторма и снегопада (вероятно, он продлится еще и на следующей неделе), направив существующие силы на самые приоритетные, действительно жизнеобеспечивающие направления и объекты».

Губернатор добавил, что после этого администрация города должна разработать новую, современную систему работы по уборке снега. По его словам, для этого нужно полностью пересмотреть подход к организации такой работы, установить основополагающие принципы и нормы по уборке снега, его вывозу, определить критически важные места, которыми надо заниматься в первые же часы после снегопада и регламент работы на них вплоть до наведения полного порядка.

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«Также нужно посчитать, сколько и какой дополнительно нужно техники и специалистов, снежных полигонов, возможно, снегоплавильных установок. На этой основе утвердить такой вот Проект организации работ и потребность в денежных средствах для его реализации», - написал Томенко.

Кроме того, он обратил внимание, что при формировании новой системы обязательно нужно учесть опыт других городов, где работа по снегоуборке поставлена на высоком уровне. Необходимость выработки обновленной системы актуальна не только для Барнаула, но и для остальных городов и крупных населенных пунктов края.

Напомним, что ранее губернатор раскритиковал уборку снега в Барнауле в связи с чем было назначено заседание краевого правительства. Оно состоится в среду, 22 января.