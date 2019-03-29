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Реклама

Вы представляете успешную компанию, но хотите еще больше преуспеть за счет привлечения новых клиентов!? Доверьте это профессионалам! От вас требуется определить ценовую нишу, место и длительность размещения рекламы. Определились?

Звоните нам, и мы поможем повысить узнаваемость вашего товара или услуги! Реклама должна работать, вы — получать прибыль!

Интернет-реклама имеет несколько преимуществ:

Низкая стоимость. По сравнению с телерекламой и рекламной в СМИ, Интернет реклама стоит намного меньше. Аудитория же ничем не ограничена.

Интерактивность. На многих сайтах пользователю задаются вопросы, и он достаточно часто на них отвечает. Таким образом, вы одновременно проводите и маркетинговое исследование.

Контроль эффективности. Отслеживая статистику посещений сайта до и после проведения рекламной компании, можно легко оценить ее эффективность.

Мгновенное срабатывание. Человек, увидев вашу рекламу в Интернет, может сразу же подробно ознакомиться с вашей информацией на сайте.

Отдел рекламы

Руководитель

Ольга Якубовская

Контакты

Тел: +7 909 504 7529

E-mail: olga-vestnik@mail.ru

г. Барнаул,

ул. Короленко, 51, офис 112