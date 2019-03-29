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Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Мнения
«Я бы не хотела никуда уезжать»: Елена Безрукова о поэзии, семье и принципе служения
22 мар. 2019 г.
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«Меня беспокоит, что у нас нет своего интернета»: депутат Александр Терентьев о работе в Госдуме и громких законопроектах
13 мар. 2019 г.
0
«До ужаса субъективно»: редакторы алтайских СМИ оценили закон о фейковых новостях
12 мар. 2019 г.
0
«Юрфак стал превращаться в болото»: Антон Васильев - откровенно о том, почему покинул высокий пост при губернаторе Карлине
5 мар. 2019 г.
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Бывший «эмиссар» губернатора при АКЗС Антон Васильев: «На уровне городского самоуправления партийность только мешает»
4 мар. 2019 г.
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Почему Алтайский край должен сделать ставку на газ
27 февр. 2019 г.
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«Ряд моментов был для нас долгожданным»: алтайские политики отреагировали на послание Путина
21 февр. 2019 г.
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Родители и гендиректор «Глобуса» поспорили о качестве школьного питания в Барнауле
19 февр. 2019 г.
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«Коллектив разделился на тех, кто рисует показатели, и тех, кто их выполняет»: профессор АлтГУ Тишкин – о нынешней ситуации в университете
14 февр. 2019 г.
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Аварийный Барнаул без градоначальника: почему Сергей Дугин обходит стороной тему коммунальных ЧП
8 февр. 2019 г.
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