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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Мнения

«Я бы не хотела никуда уезжать»: Елена Безрукова о поэзии, семье и принципе служения

«Я бы не хотела никуда уезжать»: Елена Безрукова о поэзии, семье и принципе служения

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«Меня беспокоит, что у нас нет своего интернета»: депутат Александр Терентьев о работе в Госдуме и громких законопроектах

«Меня беспокоит, что у нас нет своего интернета»: депутат Александр Терентьев о работе в Госдуме и громких законопроектах

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«До ужаса субъективно»: редакторы алтайских СМИ оценили закон о фейковых новостях

«До ужаса субъективно»: редакторы алтайских СМИ оценили закон о фейковых новостях

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«Юрфак стал превращаться в болото»: Антон Васильев - откровенно о том, почему покинул высокий пост при губернаторе Карлине

«Юрфак стал превращаться в болото»: Антон Васильев - откровенно о том, почему покинул высокий пост при губернаторе Карлине

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Бывший «эмиссар» губернатора при АКЗС Антон Васильев: «На уровне городского самоуправления партийность только мешает»

Бывший «эмиссар» губернатора при АКЗС Антон Васильев: «На уровне городского самоуправления партийность только мешает»

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Почему Алтайский край должен сделать ставку на газ

Почему Алтайский край должен сделать ставку на газ

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«Ряд моментов был для нас долгожданным»: алтайские политики отреагировали на послание Путина

«Ряд моментов был для нас долгожданным»: алтайские политики отреагировали на послание Путина

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Родители и гендиректор «Глобуса» поспорили о качестве школьного питания в Барнауле

Родители и гендиректор «Глобуса» поспорили о качестве школьного питания в Барнауле

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«Коллектив разделился на тех, кто рисует показатели, и тех, кто их выполняет»: профессор АлтГУ Тишкин – о нынешней ситуации в университете

«Коллектив разделился на тех, кто рисует показатели, и тех, кто их выполняет»: профессор АлтГУ Тишкин – о нынешней ситуации в университете

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Аварийный Барнаул без градоначальника: почему Сергей Дугин обходит стороной тему коммунальных ЧП

Аварийный Барнаул без градоначальника: почему Сергей Дугин обходит стороной тему коммунальных ЧП

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