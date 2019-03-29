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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Рейтинги

Рейтинг образованности депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру»

Рейтинг образованности депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру»

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Рейтинг образованности депутатов Барнаульской городской думы по версии «Политсибру»

Рейтинг образованности депутатов Барнаульской городской думы по версии «Политсибру»

0
АлтГТУ – в рейтинге популярных вузов России

АлтГТУ – в рейтинге популярных вузов России

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Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления

Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления

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Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России

Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России

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Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто

Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто

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«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы

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Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России

Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России

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Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России

Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России

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Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей

Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей

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