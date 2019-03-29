Рейтинг образованности депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру» 14 мар. 2019 г.

Рейтинг образованности депутатов Барнаульской городской думы по версии «Политсибру» 12 мар. 2019 г.

АлтГТУ – в рейтинге популярных вузов России 13 февр. 2019 г.

Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления 27 дек. 2018 г.

Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России 13 дек. 2018 г.

Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто 1 дек. 2018 г.

«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы 1 дек. 2018 г.

Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России 17 нояб. 2018 г.

Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России 13 нояб. 2018 г.