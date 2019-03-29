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Да будет свет!
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Рейтинги
Рейтинг образованности депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру»
14 мар. 2019 г.
0
Рейтинг образованности депутатов Барнаульской городской думы по версии «Политсибру»
12 мар. 2019 г.
0
АлтГТУ – в рейтинге популярных вузов России
13 февр. 2019 г.
0
Неэффективный Барнаул: эксперты второй раз поставили городу «неуд» за качество управления
27 дек. 2018 г.
0
Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России
13 дек. 2018 г.
0
Барнаул выбился в лидеры по популярности праворульных моделей авто
1 дек. 2018 г.
0
«Алтайская зимовка» вошла в пятерку лучших встреч этой зимы
1 дек. 2018 г.
0
Рубцовск стал анти-лидером рейтинга самых чистых городов России
17 нояб. 2018 г.
0
Музей космонавтики им. Г.С. Титова лидирует в голосовании за лучший музей России
13 нояб. 2018 г.
0
Аренду жилья в Алтайском крае могут себе позволить меньше половины семей
12 нояб. 2018 г.
0
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