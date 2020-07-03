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Новости компаний, акции
На выходных будет перекрыто движение в центре Барнаула
3 июл. 2020 г.
ВТБ интегрировал в Яндекс.Плюс платформу для управления финансами
2 июл. 2020 г.
Герман Греф рассказал о хороших взаимоотношениях с «Яндексом»
2 июл. 2020 г.
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