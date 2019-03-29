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Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Новостная лента
Студент АлтГТУ Евгений Десятниченко – в числе 100 лучших студентов России
29 мар. 2019 г.
0
Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги «Бийск — Абакан»
29 мар. 2019 г.
0
«Она его толкнула в сторону, а сама не успела»: в Томске при падении льдины погибла женщина
29 мар. 2019 г.
0
Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения
29 мар. 2019 г.
0
Алтайские специалисты обнаружили большое количество бактерий в сыре
28 мар. 2019 г.
0
Барнаул подготовил документы о переходе на регулирование тарифа на тепло по методу «альтернативной котельной»
28 мар. 2019 г.
0
Тысячи тонн пестицидов в Алтайском крае невозможно утилизировать из-за нехватки средств
28 мар. 2019 г.
0
В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля
28 мар. 2019 г.
0
Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в мошенничестве
28 мар. 2019 г.
0
Росгвардия нейтрализовала барнаульца, угрожавшего соседям топором
28 мар. 2019 г.
0
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