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ЕДГ-2019
Да будет свет!
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Аналитика
(У)молчание - золото: о чем Сергей Дугин не расскажет барнаульцам в своем отчете
15 мар. 2019 г.
0
Алтайский край: рейтинги и реальность - авторская колонка Марии Кулагиной
1 мар. 2019 г.
0
Обещанного четыре года ждут. Почему в селе Боровиха Алтайского края до сих пор не построили школу
21 февр. 2019 г.
0
«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать
17 янв. 2019 г.
0
2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?
10 янв. 2019 г.
0
Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе
26 дек. 2018 г.
0
Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году
20 нояб. 2018 г.
0
«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула
9 нояб. 2018 г.
0
Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?
6 нояб. 2018 г.
0
Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината
1 нояб. 2018 г.
0
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