О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Аналитика

(У)молчание - золото: о чем Сергей Дугин не расскажет барнаульцам в своем отчете

(У)молчание - золото: о чем Сергей Дугин не расскажет барнаульцам в своем отчете

0
Алтайский край: рейтинги и реальность - авторская колонка Марии Кулагиной

Алтайский край: рейтинги и реальность - авторская колонка Марии Кулагиной

0
Обещанного четыре года ждут. Почему в селе Боровиха Алтайского края до сих пор не построили школу

Обещанного четыре года ждут. Почему в селе Боровиха Алтайского края до сих пор не построили школу

0
«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать

0
2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?

2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?

0
Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

0
Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году

Число правонарушений в лесной отрасли Алтайского края резко увеличилось в 2018 году

0
«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула

«Единая Россия» в Алтайском крае избавилась от бывших. И бывших вернула

0
Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?

Повторит ли «Селф» судьбу «СтройГАЗа»?

0
Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината

Снова заграница? Кто выиграет от открытия в Алтайском крае нового деревообрабатывающего комбината

0