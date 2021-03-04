Парламент Алтайского края

Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров 4 мар. 2021 г.

Алтайские педагоги получат доступ к бесплатной юридической помощи 1 мар. 2021 г.

Первый на деревне. В Алтайском крае создадут муниципальный округ 1 мар. 2021 г.

Алтайские депутаты согласовали назначения руководителей нескольких краевых предприятий 26 февр. 2021 г.

«Акт самосожжения». Алтайские депутаты в очередной раз схлестнулись по закону о статусе педагогов 26 февр. 2021 г.

Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид 25 февр. 2021 г.

Алтайским детям-сиротам будут выдавать сертификаты на жилье 19 февр. 2021 г.

Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять 17 февр. 2021 г.