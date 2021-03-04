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Парламент Алтайского края

Парламент Алтайского края

Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров

Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров

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Алтайские педагоги получат доступ к бесплатной юридической помощи

Алтайские педагоги получат доступ к бесплатной юридической помощи

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Первый на деревне. В Алтайском крае создадут муниципальный округ

Первый на деревне. В Алтайском крае создадут муниципальный округ

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Алтайские депутаты согласовали назначения руководителей нескольких краевых предприятий

Алтайские депутаты согласовали назначения руководителей нескольких краевых предприятий

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«Акт самосожжения». Алтайские депутаты в очередной раз схлестнулись по закону о статусе педагогов

«Акт самосожжения». Алтайские депутаты в очередной раз схлестнулись по закону о статусе педагогов

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Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид

Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид

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Алтайским детям-сиротам будут выдавать сертификаты на жилье

Алтайским детям-сиротам будут выдавать сертификаты на жилье
Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять

Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять
Депутатам алтайского парламента собираются сделать бесплатные тесты на ковид

Депутатам алтайского парламента собираются сделать бесплатные тесты на ковид

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