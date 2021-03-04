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Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
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Беседы с учеными
Парламент Алтайского края
Парламент Алтайского края
Алтайские депутаты ЛДПР предложили вернуть индексацию для работающих пенсионеров
4 мар. 2021 г.
1
Алтайские педагоги получат доступ к бесплатной юридической помощи
1 мар. 2021 г.
1
Первый на деревне. В Алтайском крае создадут муниципальный округ
1 мар. 2021 г.
2
Алтайские депутаты согласовали назначения руководителей нескольких краевых предприятий
26 февр. 2021 г.
1
«Акт самосожжения». Алтайские депутаты в очередной раз схлестнулись по закону о статусе педагогов
26 февр. 2021 г.
6
Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид
25 февр. 2021 г.
1
Алтайским детям-сиротам будут выдавать сертификаты на жилье
19 февр. 2021 г.
Клятву оставили, защиту чести добавили. Закон о статусе педработников в Алтайском крае поправили и готовы принять
17 февр. 2021 г.
Депутатам алтайского парламента собираются сделать бесплатные тесты на ковид
11 февр. 2021 г.
2
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