О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

О компании

13

внутренних
проектов

68

тыс.
новостей

24

сотрудника
в штате

11

лет
работы

Политсиб.ру является независимым информационно-аналитическим сайтом. Тематика – политическая, экономическая и общественная жизнь в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в соседних регионах Сибири.

Новостную ленту сайта составляет как собственная информация, так и сообщения пресс-служб и информационных агентств. Раздел «Мнения» содержит отзывы известных на Алтае политических и общественных деятелей, представителей государственных служб, экспертов в сфере экономики и политики, авторитетных представителей научного сообщества региона на злободневные темы. В разделе «Аналитика» - аналитические материалы по проблемам политики, экономики, общественной жизни.

Материалы Политсиб.ру регулярно цитируются другими информационными сайтами и СМИ как Алтая и Сибири, так и центральными изданиями.

Коллектив Политcиб.ру проводит собственные мероприятия, на которых обсуждаются важные для Алтайского края проблемы и события. В таких дискуссиях принимают участие представители власти, эксперты, общественники. Раз в месяц Политсиб.ру выпускает одноименную газету.

Учредителем сайта Политcиб.ру является ООО «Прожектор».

Редакция

Главный редактор

Артем Кузнецов

Корреспонденты

Рита Перегудова

Анна Перевощикова

Контакты

+7 (3852) 722-019

politsib@yandex.ru

+7 (3852) 722-018 (Отдел рекламы)