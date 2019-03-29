Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

Картина дня

Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае 28 мар. 2019 г.

СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края 28 мар. 2019 г.

Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП 28 мар. 2019 г.

Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей 28 мар. 2019 г.

Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях 27 мар. 2019 г.

Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы 27 мар. 2019 г.

Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж 27 мар. 2019 г.

Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом? 27 мар. 2019 г.

Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства 27 мар. 2019 г.