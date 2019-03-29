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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае

СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края

Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП

Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей

Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях

Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы

Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж

Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом?

Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства

Работай больше - получай меньше: новая реформа угрожает зарплатам «зажиточных» алтайских учителей

Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

0
Картина дня
пт 29.03

Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае

0

СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края

0

Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП

0

Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей

0

Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях

0

Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы

0

Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж

0

Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом?

0

Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства

0

Работай больше - получай меньше: новая реформа угрожает зарплатам «зажиточных» алтайских учителей

0