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Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения
29 мар. 2019 г.
Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае
28 мар. 2019 г.
СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края
28 мар. 2019 г.
Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП
28 мар. 2019 г.
Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей
28 мар. 2019 г.
Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях
27 мар. 2019 г.
Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы
27 мар. 2019 г.
Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж
27 мар. 2019 г.
Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом?
27 мар. 2019 г.
Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства
27 мар. 2019 г.
Работай больше - получай меньше: новая реформа угрожает зарплатам «зажиточных» алтайских учителей
27 мар. 2019 г.
Показать еще
Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения
29 мар. 2019 г.
0
Картина дня
пт
29.03
Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае
28 мар. 2019 г.
0
СКР: бывший российский министр поставил под угрозу энергобезопасность Алтайского края
28 мар. 2019 г.
0
Жена барнаульского «гонщика на BMW» принесла извинения семьям погибших в ДТП
28 мар. 2019 г.
0
Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей
28 мар. 2019 г.
0
Барнаульский суд поставил точку в деле депутатов, «запутавшихся» в декларациях
27 мар. 2019 г.
0
Горстка барнаульцев пришла на митинг в защиту старинной усадьбы
27 мар. 2019 г.
0
Как прошла юбилейная сессия АКЗС. Фоторепортаж
27 мар. 2019 г.
0
Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом?
27 мар. 2019 г.
0
Почти готовы: Павловский ДОК запустил уникальный энергоцентр перед стартом производства
27 мар. 2019 г.
0
Работай больше - получай меньше: новая реформа угрожает зарплатам «зажиточных» алтайских учителей
27 мар. 2019 г.
0