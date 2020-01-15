Барнаульская мэрия прокомментировала новый снежный полигон на стадионе «Динамо»

Новости 15.01.2020 14:30 1870

Администрация Барнаула не видит проблем в том, что на стадионе "Динамо" в течение зимы скопилось огромное количество снега, который сюда целенаправленно свозят, начиная с ноября. Мэрия настаивает, что речь идет о частной территории, поэтому собственник вправе принять такое решение. Между тем закон на этот счет придерживается иного мнения.

Накануне в соцсетях стали активно выкладывать фотографии стадиона "Динамо", на которых видно, как несколько "КАМАЗов" высыпают снег внутри чаши, ближе к восточной трибуне. Судя по объему складируемого снега, речь идет как минимум о десятках грузовиков.

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Как оказалось, город к данному полигону не имеет никакого отношения. Напомним, что содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает центральные площади, а также парки и общественные пространства. Именно эти организации обязаны очистить от снега все дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, а также вывезти убранный снег.

Администрация стадиона "Динамо" по собственной инициативе очищает площадку перед спортобъектом со стороны проспекта Ленина, а также внутреннее пространство - сразу за центральным входом. При этом такая практика существует каждый год, но из-за обилия осадков на проблему обратили внимание лишь недавно.

В пресс-службе мэрии рассказали "Политсибру", что не видят в действиях руководства стадиона ничего противозаконного: "Они сами нанимают технику, вывозят, по сути, свой снег. МБУ "Автодорстрой" к этой истории никакого отношения не имеет".

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Впрочем, среди барнаульцев есть и другие мнения. Так, часть комментаторов в соцсетях считают, что руководство стадиона фактически превратило спортивный объект в импровизированный полигон. Это чревато последствиями весной, особенно в период резкого повышения температуры воздуха, даже невзирая на наличие ливневок и хороший дренаж поля.

Отметим, за складирование снега в неустановленных местах наступает ответственность, предусмотренная ст. 6.3, 8.2. КоАП РФ. Согласно законодательству, санитарные нормы распространяются на стадион, даже если он является частной собственностью. Если бы на месте арены оказалось частное домовладение, собственники которого также взялись бы складировать у себя снег, скорее всего, их заставили бы от него избавиться в принудительном порядке.