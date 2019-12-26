«Не пройти и не проехать»: губернатор Томенко вслед за жителями дал негативную оценку борьбе со снегом

Новости 14.01.2020 7:10 509

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко критически оценил работу местных властей в крупнейших городах региона по очистке улиц от снега нынешней зимой. Главы Барнаула, Бийска и Рубцовска отчитаются 22 января на заседании правительства.

Накануне губернатор обратил внимание на эту проблему в ходе оперативного совещания в правительстве края, сообщает сайт региона.

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«Работаем, к сожалению, не в том объеме, в котором требуется, и не теми темпами. Недовольство жителей положением дел совершенно обоснованно и естественно. Поговорим о том, что происходит на самом деле в эти дни, какие меры приняты и что удалось сделать, в каком состоянии находимся сегодня и какие планы по преодолению этой ситуации, которую я бы все-таки назвал кризисной. Многие результаты нашей прошлогодней работы, включая итоги реализации нацпроектов, просто снегом завалило, по которому не пройти и не проехать ни транспорту, ни жителям», - отметил Виктор Томенко.

Глава региона не исключил, что на краевом уровне будут приняты специальные меры для более эффективного решения задачи по очистке от снега улиц в населенных пунктах.

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Кроме того, на первом в 2020 году заседании краевого правительства обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме. В частности будет рассмотрена ситуация с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду в четырех районах Алтайского края. Доклады о своей работе представят главы Немецкого национального, Первомайского, Хабарского и Смоленского районов.

Напомним, в декабре 2019 года губернатор поручил разобраться с причинами неполучения паспортов готовности некоторыми муниципальными образованиями. Виктор Томенко дал понять, что если ситуация не исправится, могут последовать кадровые решения.