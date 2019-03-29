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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
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Новости

Студент АлтГТУ Евгений Десятниченко – в числе 100 лучших студентов России

Студент АлтГТУ Евгений Десятниченко – в числе 100 лучших студентов России

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Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги «Бийск — Абакан»

Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги «Бийск — Абакан»

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«Она его толкнула в сторону, а сама не успела»: в Томске при падении льдины погибла женщина

«Она его толкнула в сторону, а сама не успела»: в Томске при падении льдины погибла женщина

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Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

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Барнаул подготовил документы о переходе на регулирование тарифа на тепло по методу «альтернативной котельной»

Барнаул подготовил документы о переходе на регулирование тарифа на тепло по методу «альтернативной котельной»

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Тысячи тонн пестицидов в Алтайском крае невозможно утилизировать из-за нехватки средств

Тысячи тонн пестицидов в Алтайском крае невозможно утилизировать из-за нехватки средств

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В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля

В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля

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Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в мошенничестве

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Росгвардия нейтрализовала барнаульца, угрожавшего соседям топором

Росгвардия нейтрализовала барнаульца, угрожавшего соседям топором

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Алтай-Кокс повышает энергоэффективность

Алтай-Кокс повышает энергоэффективность

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