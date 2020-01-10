Активисты недовольны работой по очистке снега в Барнауле, несмотря на усилия властей

Новости 10.01.2020 11:55 1021

Городская прокуратура проведет проверку состояния тротуаров и дорог в Барнауле. Инициатива вызвана требованием общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Поводом стал проведенный ранее рейд. Об этом сообщают представители организации.

Что говорят общественники?

В «Гражданском патруле» уточнили, что дорожные сети Барнаула не прошли общественный контроль качества из-за плохой уборки снега и наледи. Местами содержание улиц полностью отсутствует.

«Общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Здесь снег не убирают с декабря прошлого года, — рассказал глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. — Вместо тротуаров — заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев».

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Берг уточняет, что снегопад в Барнауле закончился 26 декабря. По его словам, власти обещали очистить основные магистрали еще в конце года и потом в течение недели остальные дороги и тротуары, подходы к пешеходным переходам. Однако, отмечает Берг, спустя три недели ряд участков до сих пор не очищен.

«А там, где уборка проводилась, снег просто сгребли на обочины, завалив целые полосы дорожного движения. Такая ситуация наблюдается, например, на улице Юрина», - говорит он.

Теперь с проблемной очисткой будет разбираться прокуратура города.

Напомним, ранее ведомство проводило собственную проверку, по итогу которой выдало предостережения о недопустимости нарушений закона председателю дорожного комитета и муниципальному предприятию «Автодорстрою». Если нарушение закона повторится, то должностному лицу администрации грозит административный штраф до 10 тысяч, а ДЭУ – в размере 50 тысяч рублей.

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Как чистят дороги?

Тем временем, в МБУ «Автодорстрой» сообщили, что в ночь с 9 на 10 января с дорог Барнаула было вывезено более 9,4 тысяч кубометров снега. На обработку реагентами перекрестков, спусков, подъемов и мостовых сооружений израсходовано 98 тонн песчано-соляной смеси. На улицах краевой столицы работала 151 единица снегоуборочной техники.

Снег был вывезен с проспектов Ленина, Комсомольского, Социалистического, улиц Советской Армии, Гущина, Островского, 50 лет СССР, Кутузова, Фомина, Аванесова, Э.Алексеевой, Обского бульвара, Змеиногорского тракта. Также были очищены остановки общественного транспорта и пешеходные переходы по проспекту Космонавтов, улицам Антона Петрова, Малахова, Панфиловцев, Солнечной Поляне, Власихинской, Попова.

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Также была произведена очистка подъездов к детским садам №270, 229, 231, 222.

В пятницу, 10 января, уборкой дорог от снега занимаются 108 единиц техники. Со стороны были привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. Приоритетная задача сейчас – это устранение зауженности проезжей части, максимальный вывоз снежных валов и куч.

138 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, Социалистического, Космонавтов, улиц Телефонной, Гущина, Островского, 50 лет СССР, Аванесова, Горно-Алтайской, Чудненко и других.