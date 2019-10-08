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Жители барнаульского пригорода возмутились разгрузкой снега в их поселке

Новости
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Жители поселка Борзовая Заимка пытаются помешать грузовикам приезжать к ним в населенный пункт и сбрасывать там снег. Для этого они перекрыли проезжую часть, сообщает паблик Barnaul 22. Водители спецтехники утверждают что у них в лесу специальный полигон для отвала снега. Люди боятся, что весной их может затопить, поэтому просят прекратить завозить им снег в поселок.

«Нам прямо под нос свозят грязный снег со всего города. Весна настанет, вся эта талая грязная вода пойдет к нам в огороды и в реку Барнаулку. Мы перекрыли дороги, сейчас обороняемся. Это произвол какой-то! Несколько сотен метров и начинаются наши дома», - сказано в обращении жителей Борзовой Заимки.

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Администрация Барнаула прокомментировала ситуацию. В мэрии утверждают, что место снегоотвала, расположенное по адресу ул. Вечерняя, 51 утверждено постановлением администрации города.

«Вывоз снега на данную территорию ведут на протяжении нескольких лет. Подтопления поселка Борзовая Заимка талыми водами со снегоотвала не фиксировали. Опасности подтопления нет. Место данного снегоотвала согласовано с Роспотребнадзором и Минприроды Алтайского края».

По словам представителей мэрии, в настоящее время все снегоотвалы города заполнены практически на 100 процентов. Формировать второй ярус на них не дает погода. Техника проваливается. Поэтому увеличен вывоз снега с городских улиц именно на снегоотвалы на ул. Вечерней. С наступлением низких температур вывоз снега на эту площадку сократят.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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