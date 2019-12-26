Барнаульцы продолжают жаловаться на уборку снега, несмотря на усилия мэрии

Новости 16.01.2020 12:35 334

Жители Барнаула вновь пожаловались на сугробы на улицах краевой столицы. Фотодоказательствами они поделились в местном сообществе barnaul22.

«Выезд на Павловский тракт с Малахова, движение со стороны ТЦ «Европа». Видимость нулевая. Аварийная ситуация», - написала местная жительница.

«На Северо-Западной сугроб высотой с бабушку! Ну а если серьёзно, то не дай бог резко шагнувший человек из за сугроба…быть беде. Может, стоит убрать от греха подальше снег?», - написала еще одна горожанка.

«Дом по адресу Максима Горького, 45: снег свисает до 4 этажа. Максима Горького, 43: трактор очистил тротуар только до середины дома, далее лежит метровая куча снега. Перекресток Горького-Интернациональной – перейти дорогу крайне сложно. Максима Горького стала практически однополосной для движения транспорта», - добавила еще одна девушка.

Энтузиасты

Тем временем стало известно, что студенты-добровольцы помогли в очистке от снега тротуаров на Маяковского. Сообщается, что молодые люди сами предложили свою помощь. Два дня подряд волонтеры из ААСК и Алтайского государственного колледжа убирали снег с пешеходных дорожек.Рабочим инвентарем студентов обеспечила администрация Октябрьского района.

Бездействует ли администрация Барнаула?

По данным мэрии, в ночь с 15 на 16 января работники МБУ «Автодорстрой» вывезли более 9,6 тысяч кубометров снега. Кроме того, была произведена обработка реагентами проезжей части. На эти цели израсходовали 115 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 168 единиц снегоуборочной техники.

В ночную смену снег вывозили с проспектов Калинина, Комсомольского, улиц Партизанской, Матросова, Коммунаров, Челюскинцев, Малахова, Гоголя, М.Горького, Толстого, Фомина, Аванесова, Чехова, Луговой, Попова, Маяковского, Рубцовской, 1-й Западной, Г.Титова, Глушкова, бульвара 9 января, Павловского тракта. Во всех районах города на прометании проезжей части дорог и тротуаров была задействована техника, оборудованная щетками и передними отвалами.

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В четверг, 16 января, на линии работают 103 единицы техники. Привлечены наемные автосамосвалы, фронтальные погрузчики. Помимо этого, 142 дорожных работника вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Космонавтов, Калинина, Комсомольского, улиц Профинтерна, Воровского, Союза Республик, Шевченко, Кулагина, Маяковского, Попова, Мамонтова, А.Петрова, Малахова и других.

На этой неделе также будут продолжена очистка снега на тротуарах по улицам Попова, Гущина, Кавалерийской, Юрина, Шукшина, А. Петрова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Челюскинцев, 42-й Краснознаменной бригады, Червонной, Чкалова, Воровского, проспектам Космонавтов, Красноармейскому, Комсомольскому, Павловскому тракту.

Напомним, на следующей неделе состоится заседание правительства Алтайского края, на котором губернатор обсудит с властями Барнаула, Бийска и Рубцовска проведенные работы по ликвидации последствий снегопадов, имевших место быть в конце декабря предыдущего года.