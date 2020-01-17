Массовое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе в Алтайском крае. Обновлено

Новости 17.01.2020 15:50 1480

В пятницу, 17 января, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе между Барнаулом и Павловском. Об этом сообщили в местном сообществе Barnaul22 "ВКонтакте".

По словам очевидцев, есть погибшие. В результате крайне плохой видимости произошло столкновение десятков машин. Ранее краевое управление МЧС предупредило жителей края о нескольких перекрытых трассах.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев также обратился к водителям:

"Призываем водителей отказаться от поездок за город!️ На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге!"

Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В помощь местным подразделениям сформированы и направлены из Барнаула три группы.

UPD: Официальная информация от ГУ МВД: в результате ДТП погибли два человека, еще несколько получили травмы. На трассе столкнулось 15 автомобилей.

UPD:В связи с неблагоприятными погодными условиями для всех видов транспорта закрыто движение на девяти региональных трассах.

К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан»;

К-03 «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (от Рубцовска до села Новоегорьевского, от Змеиногорска до Рубцовска);

К-18 «Алейск-Чарышское»;

К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское»;

К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское»;

К-20 «Поспелиха - Новичиха - Волчиха» (в границах Новичихинского района);

К-31 «Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава» (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);

К-47 «Новоегорьевское - Титовка - Новичиха»;

К-17 «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до села Родино).