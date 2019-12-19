Все сложно. Вячеслав Франк - о ситуации в Барнауле, оказавшемся в «белом плену»

Новости 26.12.2019 11:35 838

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел совещание с руководителями служб города, на которой обсуждалась сложившая в городе ситуация с заваленными снегом тротуарами, пробками на дорогах и работой коммунальщиков. Об этом пишет сайт городской администрации.

Напомним, что в городе уже несколько дней подряд из-за снегопада образовались многокилометровые пробки на дорогах, а имеющаяся в наличии техника не успевает заниматься расчисткой дорог, тротуаров и вывозом снега.

Первый заместил главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков рассказал, что по информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу за декабрь в городе выпало 160% осадков от среднемесячной нормы. А за последние три дня снега выпало 48% от месячной нормы.

«Снег все еще идет. По прогнозу снегопад завершится только к утру завтрашнего дня. Дорожники прилагают все возможные усилия для обеспечения движения транспорта на основных магистралях и расчистки подъездных путей к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи», - пояснил Воронков.

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Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин поведал, что в ночь с 25 на 26 декабря на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6000 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 165 тонн песчано-соляной смеси.

По его словам, снег вывозился с проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, площади Советов, улиц Молодежной, Солнцева, Островского, Исакова, Георгиева, Попова, А.Петрова, Энтузиастов, Челюскинцев, Сизова, Советской, Воровского и Северо-Западной.

Сегодня, 26 декабря, на уборке дорог от снега задействованы 127 единиц техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 141 дорожный рабочий вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Вячеслав Франк дал понять, что особое внимание следует уделить тротуарам.

«Многие горожане сегодня отказались от поездок на личном транспорте, и мы благодарим их за это. Теперь дорожные службы смогут гораздо быстрее делать свою работу. Наша задача обеспечить беспрепятственное движение по дорогам и тротуарам насколько это возможно. Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой. Мобилизованы все ресурсы. Главы районных администраций работают с управляющими компаниями по расчистке дворовых территорий и кровель многоквартирных домов. Все службы города сегодня должны обеспечить слаженную работу по ликвидации последствий стихии», - подытожил Франк.