Метель сохранится в Алтайском крае до понедельника

Новости 18.01.2020 9:50 203

В Алтайском крае продолжается напряженная ситуация на дорогах. Ограничение транспорта ввели на 12 участках трасс в 31 муниципалитете, сообщает пресс-служба правительства региона. Метель будет бушевать до понедельника, действует штормовое предупреждение.

«Такая погода ожидает нас на ближайшие дни, в том числе в воскресенье, когда проводят крещенские мероприятия. Призываем жителей ограничиться от выезда — подумать о безопасности» - отметил зампредседатель правительства края Игоря Степаненко.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, удалось восстановить движение на участках дорог в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Экстренные службы края работают в круглосуточном режиме.