Стали известны первые кандидаты на вакантное место в Барнаульской гордуме

Новости 26.06.2019 7:40 15

В начале недели сразу два партийных реготделения провели собрания по выдвижению кандидатов в Барнаульскую гордуму. Осенью пройдут довыборы в БГД по одномандатному округу № 2. Еще в апреле свои полномочия досрочно сложил единоросс Марат Жумадилов.

Реготделение «Партии Роста» в Алтайском крае выдвинуло кандидатуру своего руководителя Андрея Крылова. О своем желании пройти в состав городской думы экс-кандидат в губернаторы до последнего не распространялся.

Соперником Крылова на округе может стать гендиректор ООО «АлтайТИСИз» Евгений Горлов. Он представляет "Партию малого бизнеса России" (ПМБР). В Барнаульском избиркоме ожидают, что до конца текущей недели первые кандидаты принесут необходимые документы о своем выдвижении. Правда, поскольку ни "Партия Роста", ни ПМБР не обладают избирательными "льготами", кандидатам дополнительно потребуется заручиться подписями в свою поддержку. В срок до 29 июля они должны сдать от 120 до 132 автографов избирателей.

Кого будут выбирать в Алтайском крае осенью 2019 года? Новости 04.06.2019 10:20 Главное внимание будет приковано к довыборам в АКЗС по одномандатному округу № 2 901

Комиссия в течение 10 дней проверит все подписные листы. В том случае, если незабракованными будут признаны 120 и более экземпляров, кандидат будет зарегистрирован. Об этом "Политсибру" рассказал председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев.

Кстати, от сбора подписей освобождена парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР), а также партия "Яблоко". Не исключено, что к избирательной кампании подключится кто-то из самовыдвиженцев. Количество подписей, требующихся для этого, не должно стать большим препятствием. Таким образом, в избирательном бюллетене может оказаться до 10 фамилий.

Пока кроме "Единой России" ни одна из вышеуказанных партий своих кандидатов не назвала. ЕР будет представлять победитель праймериз в прошлом известный дзюдоист Иван Нифонтов. По данным "Политсибру", КПРФ склоняется к кандидатуре руководителя Алтайского крайкома комсомола Антона Арцибашева. ЛДПР назовут своего выдвиженца в субботу, 29 июня.

Единороссы назвали победителей праймериз в Алтайском крае Новости 27.05.2019 7:10 Остальные политические силы пока не определились с тем, кого выставят на довыборы в ЕДГ-2019 1016

Напомним, всего на территории одномандатного округа № 2 зарегистрировано 23 801 избиратель. В единый день голосования, 8 сентября, в Барнауле будут работать 12 участковых избирательных комиссий на территории Железнодорожного района города.

Как уже сообщалось, осенью 2017 года Марат Жумадилов победил на округе достаточно уверенно. Он набрал 44,42% голосов, Игорь Кобзев ("Справедливая Россия") получил 16,43%, Андрей Кирьяков (КПРФ) - 15,96%, Дмитрий Ворсин (ЛДПР) - 13,36%, Людмила Вотякова - ("Яблоко") - 6,1%.

К слову, Ворсин затем также прошел в состав БГД, но уже по партийным спискам.