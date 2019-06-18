Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края решил баллотироваться в Барнаульскую гордуму

Новости 19.06.2019 9:40 145

Экс-кандидат на пост губернатора Алтайского края от "Партии Роста" Андрей Крылов заявил о своем решении баллотироваться в депутаты Барнаульской городской думы. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что накануне в офис «Партии Роста» пришел человек, предположительно из силовых структур, с целью провести допрос Крылова. Якобы поводом для визита стало недавнее обращение Крылова к президенту России. Крылов объяснил "Политсибру", что сотрудник был представителем ОБЭП.

"Неужели органам власти и силовым структурам неизвестно, для чего существуют политические партии? А существуют они как раз для того, чтобы бороться за власть. Именно для этого я буду баллотироваться в депутаты Барнаульской городской думы на выборах, которые состоятся 8 сентября", - пишет Крылов.

Напомним, накануне председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова рассказала, что Верховный суд России отклонил все иски Андрея Крылова, который требовал отменить результаты выборов губернатора Алтайского края, прошедших в 2018 году.