Краевой суд решил не оправдывать барнаульских комсомольцев

Новости 06.06.2019 7:40 725

Руководитель Алтайского крайкома комсомола Антон Арцибашев не смог добиться пересмотра обвинительного приговора. Накануне Краевой суд подтвердил, что лидер комсомольцев организовал пикеты против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. По мнению правосудия, акции носили несогласованный характер.

Персека Алтайского крайкома ЛКСМ РФ ранее наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей.

"Апелляция, к сожалению, не оправдала меня. Я все также виновен в организации несогласованного публичного мероприятия. Суд вообще не воспринял наши доводы о неодновременности проводимых одиночных пикетов. А в соответствии с разъяснениями Верховного суда только одновременно проходящие одиночные пикеты могут быть квалифицированы как единое публичное мероприятие. Ничего страшного, мы пойдем дальше - в суд надзорной инстанции, в Верховный, в Европейский", - заявил Арцибашев.

Лидер алтайских комсомольцев получил штраф из-за пикетов в барнаульском транспорте Новости 27.03.2019 8:40 Антон Арцибашев решил обжаловать решение суда и не платить 20 тысяч рублей 630

Напомним, что барнаульские комсомольцы в январе провели одиночные пикеты в общественном транспорте, выступая против повышения цен на проезд и отмены льготных проездных билетов для малоимущих студентов. В феврале полиция отреагировала на пикеты задержанием одного из участников. В марте суд в Барнауле оштрафовал Антона Арцибашева, признав виновным в проведении публичных мероприятий без уведомления властей, сообщает партийная пресс-служба.