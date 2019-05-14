Единороссы назвали победителей праймериз в Алтайском крае

26 мая в Барнауле, Бийске, а также 4 районах Алтайского края прошло предварительное голосование "Единой России". Избиратели отобрали кандидатов, которые представят "партию власти" на сентябрьских довыборах в АКЗС, а также в две городские думы.
В краевом центре на счетные участки пришли 1193 жителя Железнодорожного района, явка составила 5,13%. По итогам подсчета голосов победителем предварительного голосования (с результатом 72,67%) стал Иван Нифонтов. Второй результат показал Денис Криволапов, набравший 63,2% голосов, на третьем месте - Максим Трухин, получивший 43,42% голосов избирателей.
Срок приема заявок на праймериз истекает 18 мая
Всего в бюллетене было 6 фамилий, голосование было тайным и рейтинговым — избиратели были вправе отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.
Тем временем в Бийске, получив абсолютное большинство голосов жителей округа, уверенную победу на праймериз одержал экс-депутат думы Александр Казаков. Второе место у Елены Ишковой, на третьем – Иван Лиханов.
Александр Казаков заявился на праймериз "Единой России"
Наконец, подведены итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты АКЗС по одномандатному округу № 2.
Праймериз проходили на территории четырех районов - Кулундинского, Ключевского, Табунского и Михайловского.
В итоге, наибольшее количество голосов избирателей - 2234 или 68,28% (из семи заявившихся претендентов) получил Владимир Репкин. Второй результат у Александра Бокка, которого поддержали 745 избирателей или 22,77%. На третьем месте по итогам предварительного голосования оказался Даниил Шадрин, за которого проголосовали 414 жителей округа или 12,65%. Явка составила 5,91% - в предварительном голосовании партии приняли участие 3272 жителя.
внутрипартийные праймериз пройдут 26 мая