Стала известна явка на праймериз в Алтайском крае

Новости 26.05.2019 15:20 91

В Единый день предварительного голосования общая явка в Алтайском крае превысила отметку в 2,07% после четырех часов с момента открытия участков, сообщает сайт реготделения ЕР.

С момента открытия счетных участков для предварительного голосования в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Поспелихе а также Кулундинском, Ключевском, Михайловском и Табунском районах общая явка избирателей на 12:00 была выше 2%. Число жителей края, отдавших свои голоса, приблизилось к 2500 тысячам человек.

Призер Олимпиады решил побороться за место в Барнаульской думе от ЕР Новости 14.05.2019 17:05 Срок приема заявок на праймериз истекает 18 мая 469

Напомним, 26 мая избиратели определяют будущих кандидатов от партии в депутаты АКЗС по второму одномандатному избирательному округу (Михайловский, Кулундинский, Табунский и Ключевский районы), в депутаты Бийской и Барнаульских городских дум (также по одномандатным округам №2), в депутаты Змеиногорского района и Центрального сельского совета Поспелихи.

Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Участки будут открыты до 20:00.