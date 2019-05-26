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Стала известна явка на праймериз в Алтайском крае

Новости
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В Единый день предварительного голосования общая явка в Алтайском крае превысила отметку в 2,07% после четырех часов с момента открытия участков, сообщает сайт реготделения ЕР.

С момента открытия счетных участков для предварительного голосования в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Поспелихе а также Кулундинском, Ключевском, Михайловском и Табунском районах  общая явка избирателей на 12:00 была выше 2%. Число жителей края,  отдавших свои голоса, приблизилось к 2500 тысячам человек.

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Напомним, 26 мая избиратели определяют будущих кандидатов от партии в депутаты АКЗС по второму одномандатному избирательному округу (Михайловский, Кулундинский, Табунский и Ключевский районы), в депутаты Бийской и Барнаульских городских дум (также по одномандатным округам №2), в депутаты Змеиногорского района и Центрального сельского совета Поспелихи.

Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Участки будут открыты до 20:00.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-ter.er.ru