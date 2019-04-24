Призер Олимпиады решил побороться за место в Барнаульской думе от ЕР

Новости 14.05.2019 17:05 439

Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призёр Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов примет участие в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Барнаульской гордумы, сообщает партийная пресс-служба.

Документы на регистрацию Нифонтов подал в оргкомитет. Их рассмотрят в течение пяти дней, оставшихся до окончания приема заявок.

"Развитие спорта, отстаивание интересов молодежи, забота о людях старшего поколения – для меня это не просто слова. Статус депутата дает возможности делать для города и его жителей гораздо больше, привлекать для этого все имеющиеся ресурсы. Поэтому принял решение участвовать в выборах, - заявил известный алтайский дзюдоист.

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Также в этот день о своем намерении принять участие в предварительном голосовании заявил генеральный директор ООО «АТН» (Альянстранснефть) Денис Криволапов. Он занимается контролем над реализацией в Барнауле проекта «Безопасные дороги» и, в случае победы на выборах, планирует продолжить работу в данном направлении.

Напомним, ранее, члены оргкомитета уже приняли решение включить в список возможных кандидатов заведующую детсадом «Истоки» Татьяну Бочкареву и председателя совета МКД Любовь Ходыреву. Заявления также подали директор Алтайского института экономики «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики» Максим Трухин и директор транспортно-логистической компании «Авеню» Андрей Артюшкин.