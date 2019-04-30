Экс-депутат Бийской думы, добровольно сдавший мандат, вновь идет на выборы

Новости 22.05.2019 15:15 306

Бывший депутат Бийской гордумы Александр Казаков, ставший одним из фигурантов "декларационного дела" и добровольно сложивший с себя полномочия, уже в сентябре может вновь вернуться в БГД.

Как стало известно "Политсибру", директор ООО «Прометей» наряду с еще пятью кандидатами стал участником праймериз «Единой России» по довыборам в Бийскую гордуму по округу № 2. Кстати, сам Казаков, уходя из представительного органа три недели назад, не исключал для себя такой сценарий.

На ряду с теперь уже экс-депутатом за право представлять «партию власти» в единый день голосования поборются домохозяйка Татьяна Азимбекова, председатель ТОС Елена Ишкова, два студента АлтГУ - молодогвардейцы Илья Черков и Александр Леханов, а также специалист по работе с молодежью «Бийского олеумного завода» Иван Лиханов.

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Отметим, что Казаков в сентябре 2017 года выиграл выборы по одномандатному округу № 2. Он набрал 38,12% голосов. Далее расположились Александр Попов (КПРФ) - 23,96%, Кристина Чуй (Справедливая Россия) - 17,23%, Константин Комаров (ЛДПР) - 8,5%, Андрей Шитов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,77%.

Напомним, 18 апреля в ходе заседания БГД по собственному желанию прекратили свои полномочия единороссы Алексей Круглов и Юрий Кудинов. Депутаты ранее допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Поскольку оба народных избранника прошли по спискам, дальнейшее решение о передаче мандатов осталось за партией. В итоге место Юрия Кудинова досталось Инне Рязановой — директору бийского ДК, место Алексея Круглова займёт Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».

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Позднее добровольно сдал мандат эсер Евгений Тиуков, на его место пришел Артем Турков. Завтра, скорее всего, будет лишен мандата представитель ЛДПР Алексей Карасев.

Напомним, угроза остаться без депутатского кресла в Бийской думе все еще актуальна для двух единороссов (Константин Белый и Игорь Степанов), «жириновца» (Александр Вишняков), и коммуниста (Александр Хлыновский).