Стали известны все претенденты от «Единой России» на депутатское кресло в АКЗС

Новости 01.05.2019 11:00 494

30 апреля в Алтайском крае завершился прием заявок на участие в праймериз «Единой России» по округу № 2 в региональное Заксобрание. Всего документы подали семь претендентов.

В итоговый список вошли директор ООО «Авеню» Андрей Артюшкин, студентка АлтГУ Виктория Анищенко, студент АлтГТУ Валерий Васильев, юрист Юлия Суздалева, депутат Ключевского райсовета Владимир Репкин, депутат Михайловского райсобрания Александр Бокк и педагог Даниил Шадрин.

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Кроме того, заявки на праймериз принимались от кандидатов, намеревающихся осенью представлять ЕР на выборах в Змеиногорске и Поспелихе. Так, в депутаты Змеиногорского райсовета от "партии власти" пока выдвинулись 26 человек. В Поспелихинский сельсовет - 25.

"У нас на каждой территории (Поспелиха и Змеиногорский район), разыгрывается по 15 мандатов. Обе территории достаточно прогрессивные и крупные. Мы рады, что интерес к процедуре внутрипартийного голосования достаточно велик, и она пройдет в хорошей конкурентной борьбе", - подчеркнул секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко.

Помимо выборов в названных территориях, 8 сентября состоятся довыборы депутатов Барнаульской и Бийской гордум. В Барнауле предварительное голосование уже стартовало, и прием документов продлится до 18 мая. По Бийску о сложении депутатских полномочий стало известно накануне.

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Александр Романенко заверил, что, несмотря на сжатые сроки, отведенные на подготовку, процедура предварительного голосования в обоих городах пройдет в единый день праймериз - 26 мая.