Кого будут выбирать в Алтайском крае осенью 2019 года?

Новости 04.06.2019 10:20 60

8 сентября, в единый день голосования, в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 4 депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов власти в 13 субъектах РФ.

Алтайский край находится в середине большого избирательного цикла и крупные выборы здесь состоятся не ранее осени 2021 года. Тем не менее в нынешнем сентябре пройдет ряд любопытных кампаний. Особый интерес представляют довыборы в органы представительной власти. Но обо всем по порядку.

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Итак, крупнейшей кампанией с точки зрения как финансовых ресурсов (затраты составят около 10 млн рублей), так и статуса, станут довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу № 2 (Кулундинский, Ключевский, Табунский, Михайловский районы). Общее число потенциальных избирателей в данных муниципалитетах составляет около 54,5 тысяч человек. Пока известно о кандидатах, которых выдвинет «Единая Россия» (Владимир Репкин) и КПРФ (Флюр Хакимов). Ожидается, что за мандат поборется и представитель от ЛДПР. Не исключено, что на кресло в Заксобрании будет претендовать кто-то из самовыдвиженцев. Пока в СМИ озвучивалось имя Максима Банных.

В Барнауле и Бийске жителям предстоит выбрать по одному депутату гордумы. Причем ситуация в наукограде складывается таким образом, что, скорее всего, в свое кресло вернется Александр Казаков. В Барнауле пока явным фаворитом выглядит победитель праймериз ЕР дзюдоист Иван Нифонтов.

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Кроме того, 8 сентября жителям предстоит выбрать по 1 депутату на довыборах в Алейске, Локтевском, Павловском, Советском, Родинском, Тюменцевском районах. В Белокурихе и вовсе будет замещаться три мандата. Что касается плановых избирательных кампаний, то здесь обращают на себя внимание выборы в Змеиногорский райсовет депутатов. Всего подлежит замещению 15 мест.

Впрочем, основная масса избирательных кампаний, как и обычно, пройдет на уровне сельсоветов. Выборы состоятся сразу в 35 муниципалитетах. Будет избрано 42 человека на должность главы сельсовета, а также 182 депутата. Кроме того, в Лаптевском сельсовете Угловского района запланирован референдум по вопросам местного значения.