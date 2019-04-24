Гендиректор завода добровольно откажется от мандата в Барнаульской думе

На заседании Барнаульской гордумы, которое пройдет 25 апреля, один из народных избранников добровольно сложит с себя полномочия. По данным «Политсибру», речь идет о депутате, представляющем в БГД «Единую Россию».
Вопрос о добровольном сложении полномочий внесен в дополнительную повестку заседания. Согласно информации инсайдеров, из пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год, пока самоотвод возьмет только один. Им точно не станет лидер фракции ЕР Вячеслав Перерядов, а также справоросс Егор Банщиков.
Кандидатами на выбывание таким образом стали Марат Жумадилов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов. Двое последних оказались не в курсе ситуации, получить оперативный комментарий Жумадилова не удалось. Каждый из трех вышеперечисленных депутатов прошел в БГД осенью 2017 года как одномандатник, поэтому 8 сентября должны пройти довыборы на вакантное место.
Окончательно судьбу народных избранников решит гордума
По сведениям источников издания, от мандата откажется гендиректор ООО «Алтайский геофизический завод» Марат Жумадилов. Его избрали по округу № 2 (Железнодорожный район Барнаула).
По версии прокуратуры, в декларациях народных избранников, нарушивших закон, не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.
Судьбу остальных депутатов-нарушителей должны решить их коллеги по БГД. Возможно, на майском заседании. Если этого по какой-то причине не произойдет и гордума еще раз "саботирует" требование прокуратуры, надзорное ведомство вправе добиваться прекращения депутатских полномочий уже через суд.
Напомним, в Бийске неделю назад по аналогичной схеме – сдать мандат по собственному желанию – поступили два единоросса Юрий Кудинов и Алексей Круглов.
Это произойдет в рамках апрельского заседания БГД