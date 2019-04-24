Гендиректор завода добровольно откажется от мандата в Барнаульской думе

Новости 24.04.2019 14:15 1413

На заседании Барнаульской гордумы, которое пройдет 25 апреля, один из народных избранников добровольно сложит с себя полномочия. По данным «Политсибру», речь идет о депутате, представляющем в БГД «Единую Россию».

Вопрос о добровольном сложении полномочий внесен в дополнительную повестку заседания. Согласно информации инсайдеров, из пяти депутатов, допустивших нарушения при подачи деклараций о доходах за 2017 год, пока самоотвод возьмет только один. Им точно не станет лидер фракции ЕР Вячеслав Перерядов, а также справоросс Егор Банщиков.

Кандидатами на выбывание таким образом стали Марат Жумадилов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов. Двое последних оказались не в курсе ситуации, получить оперативный комментарий Жумадилова не удалось. Каждый из трех вышеперечисленных депутатов прошел в БГД осенью 2017 года как одномандатник, поэтому 8 сентября должны пройти довыборы на вакантное место.

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По сведениям источников издания, от мандата откажется гендиректор ООО «Алтайский геофизический завод» Марат Жумадилов. Его избрали по округу № 2 (Железнодорожный район Барнаула).

По версии прокуратуры, в декларациях народных избранников, нарушивших закон, не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

Судьбу остальных депутатов-нарушителей должны решить их коллеги по БГД. Возможно, на майском заседании. Если этого по какой-то причине не произойдет и гордума еще раз "саботирует" требование прокуратуры, надзорное ведомство вправе добиваться прекращения депутатских полномочий уже через суд.

Напомним, в Бийске неделю назад по аналогичной схеме – сдать мандат по собственному желанию – поступили два единоросса Юрий Кудинов и Алексей Круглов.