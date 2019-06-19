"Партия малого бизнеса России" определилась с кандидатами в АКЗС и городские Думы

Новости 24.06.2019 11:40 127

В региональном отделении политической «Партии малого бизнеса России» в Алтайском крае провели общее собрание, где были определены кандидаты, которые примут участие в Едином дне голосования 8 сентября 2019 года. Собрание проходило в воскресение, 23 июня.

Председатель регионального отделения партии Сергей Калиниченко рассказал «Политсибру», что по итогу собрания от партии выдвинуто четыре кандидата.

«Они примут участие на дополнительных выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание, Барнаульскую гордуму, Бийскую гордуму и Березовский сельсовет», - сказал Калиниченко.

На дополнительные выборы Совета депутатов седьмого созыва Березовского сельсовета Первомайского района выдвинута Полина Черданцева.

В выборах в седьмой созыв Бийской гордумы примет участие Николай Руднев, который, судя по соцсетям, занимается торговлей товарами из Китая. Родился 28 октября 1985 года. Имеет экономическое образование. В 2009 году закончил Томский государственный университет.

В Барнаульскую городскую Думу седьмого созыва по второму одномандатному избирательному округу будет выдвигаться генеральный директор ООО «АлтайТИСИз» Евгений Горлов. Компания Горлова участвовала в строительстве более 70% зданий в регионе. Компания основана еще в 1963 году.

За годы работы трест принял участие в строительстве тысяч зданий и сооружений, среди которых более 70% корпусов промышленных предприятий Алтайского края. В их число входят "Алтай-Кокс", ТЭЦ-2", ТЭЦ-3, Бийский олеумный завод, а также социально значимых объектов, таких как Дворец спорта и зрелищ, Обской мост в Барнауле, особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", Перинатальный центр и 85% жилого фонда Алтайского края. Компания также занимается строительством и проектированием за пределами региона.

Сам Горлов, по данным открытых источников, имеет высшее юридическое образование. В 1998 году закончил Алтайский Экономико-юридический институт.

На допвыборы в АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 выдвинется председатель регионального отделения партии «ПМБР» Сергей Калиниченко.

Сергей Калиниченко родился 13 ноября 1981 года в Алтайском крае. Имеет высшее юридическое образование. В 2009 году окончил Академию труда и социальных отношений. Также прошел губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края. В настоящее время занимает должность директора по развитию в ООО «АлтайТИСИз» и возглавляет ГК «Партнер».

«Партия малого бизнеса России» или «ПМБР» была зарегистрирована Минюстом России в 2016 году. С тех пор более чем в 50 регионах страны начали работать местные представительства.

Отделение партии в Барнауле возглавляет предприниматель Сергей Калиниченко. На официальном сайте «ПМБР» сказано, что цель партии - это устойчивое социально-экономическое развитие страны и формирование обширного среднего класса.