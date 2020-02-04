Ждать ли транспортного коллапса? Эксперты и власти прокомментировали банкротство БПТ

Новости 04.02.2020 16:25 54

Новость о начале банкротства крупнейшего барнаульского автобусного перевозчика – ОАО «Барнаулпассажиртранс» (БПТ), опубликованная сегодня, породила много вопросов, несмотря на то, что не явилась неожиданностью. «Политсибру» обратился за разъяснениями по поводу дальнейших перспектив общественного транспорта в Барнауле к руководству БПТ, экспертам и городским властям.

Что намерено предпринять руководство БПТ

Генеральный директор БПТ Олег Яблинский традиционно заявил, что ничего не знает и прокомментировать не может.

«Да, введена процедура наблюдения. Планы на будущее? Пока продолжаем работать. Что будет дальше – я пока не знаю», – сказал Яблинский.

Ситуация, при которой генеральный директор крупнейшего барнаульского перевозчика не знает, что делать дальше, выглядит достаточно тревожной. «Политсибру» обратился за разъяснениями в мэрию, а в ожидании ответа чиновников поговорил с экспертом – исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Николаем Долженко.

Экспертное мнение о перспективах «Барнаулпассажиртранса»

Николай Долженко рассказал, что сейчас конкурсы перевозчиков проходят по новой методике – маршруты разыгрываются не все сразу, а по одному, поскольку на сегодняшний день в городе нет перевозчиков, способных одновременно полностью заменить БПТ на линиях. Благодаря новой методике, острота ситуации сглаживается. Сейчас разыгран будет 108-й, затем – 109-й, потом – садоводческие маршруты. Момент запуска последних как раз и вызывает наибольшие опасения.

«Выходы всегда есть, при желании. Конкурсное управление – это же не закрытие. Но через два-три месяца нагрузка на перевозчиков возрастет, поскольку начнется дачный сезон и потребуется запуск садоводческих маршрутов. За этот короткий срок и нужно будет найти решение. Если предприятие поддерживать, то оно в том или ином виде может продолжать работать и даже вовсе выйти из процедуры банкротства», – пояснил Николай Долженко.

По его словам, если городская администрация к этому моменту не примет радикальных мер, то положение может осложниться. Впрочем, сам Николай Долженко считает, что выход непременно будет найден.

Как мэрия Барнаула планирует избежать транспортного коллапса

В пресс-службе мэрии оперативно пояснили, что все автобусы с линий перевозчик снять не сможет, поскольку 10 из них принадлежат муниципалитету и находятся у предприятия в аренде, так же, как и два муниципальных гаража. Вопрос арендной платы за упомянутое имущество стал одной из причин раздора БПТ с городскими властями, вылившегося в продолжительные судебные разбирательства. «Политсибру» освещал эту тему на протяжении 2019 года. Подробности можно прочитать здесь.

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Получить более развернутый комментарий от городских властей в ответ на запрос «Политсибру» на момент публикации материала не удалось. Он ожидается позже. Поэтому пока придется ограничиться предположениями.

Любопытные данные опубликовало сегодня ИА «БанкФакс». Издание сообщает, что автобусные маршруты № 1, 10, 25 и 29 с середины января текущего года обслуживает ООО «ПромСтройСервис» (ПСС). Согласно данным с портала Госзакупок, контракт на обслуживание маршрута № 25, например, будет действовать до 30 июня 2020 года.

Пассажиры заметили, что техника, в большинстве своем, осталось той же, что осуществляла перевозку и ранее - сменились лишь таблички с указанием фирмы. Любопытно также, что в отдельных справочниках адрес электронной почты ПСС выглядит как «bpt2005@mail.ru», а единственный учредитель «ПромСтройСервиса» Павел Маркелов ранее упоминался в качестве инженера БПТ. Помимо прочего, у ПСС и ЗАО «Сибирьавтоцентр» (владеет БПТ) общий адрес: улица Кулагина, 6.

Исходя из вышеперечисленного, БФ предполагает, что замена перевозчика была подготовлена заранее. Из этого, в свою очередь, можно сделать вывод, что банкротство БПТ не станет для муниципалитета потрясением – все ограничится сменой юридического лица (лиц).

Кто управляет крупнейшим автобусным перевозчиком Барнаула?

«Политсибру» ранее уже разбирал структуры собственников БПТ. Подробнее читайте здесь.

Вкратце напомним, что в число конечных бенефициаров входит депутат Барнаульской городской думы, председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер, а также некто Сергей (Валерьевич) Касплер. Еще одним бенефициаром является Александр Курышин. Любопытно, что Андрей (Александрович) Курышин – это имя экс-руководителя МУБ «Автодорстрой».

Отметим, что ранее Валерий Касплер в ответ на просьбу прокомментировать состояние БПТ, спрашивал, какое отношение он имеет к этому предприятию.

Как «Барнаулпассажиртранс» шел к банкротству

Как следует из адресованной чиновникам барнаульской администрации пояснительной записки гендиректора Олега Яблинского, предприятие начало испытывать сложности в 2014 году – после изменения механизма начисления перевозчику компенсаций за перевозку льготников. Кроме того, в записке Яблинский сетует на то, что вовремя не повышались тарифы на проезд. По его словам, еще в середине 2019 года стоимость проезда должна была составлять 37 рублей.

Также в записке указывается, что нормативы субсидирования не пересматриваются и не индексируются даже на уровень инфляции. При этом, с момента последней их корректировки в 2014 году, ГСМ подорожали на 65%, отопление – на 70%, электроэнергия и запчасти – на 50%.

Помимо вышеперечисленного, отмечается регулярное появление новых законодательных норм, влекущих дополнительные расходы, которые также не компенсируются: законы об обязательной установке тахографов, кондиционеров, онлайн-касс и видеонаблюдения, повышение тарифа ОСАГО, обязанность приобретения низкопольных автобусов, стоимостью 8-10 млн рублей каждый. Последний пункт для предприятия попросту невыполним – из-за отсутствия средств автопарк не обновлялся с 2015 года.

На БПТ работает около 360 сотрудников, текучесть кадров достигает 35%. Ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составляют примерно 50 млн рублей, предприятие обслуживает 16 общественно значимых маршрутов (90% всех социальных маршрутов Барнаула), включая пригородные, сезонные и 10 садоводческих.

Планы конкурсного управляющего БПТ

Конкурсный управляющий Анастасия Метла сообщила, что назначена недавно и пока не готова говорить о перспективах предприятия, поскольку сперва потребуется некоторое время на тщательное изучение его финансового состояния.