Проблемы с автобусами в Барнауле объяснили сложной экономической ситуацией

Администрация Барнаула прокомментировала проблему, связанную с сокращением автобусов на городских маршрутах.
Ранее «Политсибру» сообщал, что по информации общественной организации «Гражданский патруль», на автобусных маршрутах №№ 1, 10 и 24 наблюдается резкое сокращение подвижного состава, в связи с чем пассажиры вынуждены с пересадками добираться до места назначения, используя другие маршруты.
В пресс-центре мэрии нашей редакции рассказали, что на маршруте №24 ситуация стабильна - из 10 единиц транспорта на линии работает девять.
Общественники намерены подключить к решению вопросу прокуратуру
А вот что касается маршрутов №№ 1 и 10, то здесь положение дел действительно печальное. По маршруту №10 ходит только шесть машин, а по маршруту №1 – вообще одна.
«Это связано с тяжелой экономической ситуацией у перевозчика – компании «БарнаулПассажирТранс»», - уточнили в администрации, добавив, что профильный комитет мэрии в курсе происходящего и занимается решением вопроса.
Общественники обратились с этой проблемой к губернатору края Виктору Томенко