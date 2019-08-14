Проблемы с автобусами в Барнауле объяснили сложной экономической ситуацией

Новости 14.08.2019 14:20 470

Администрация Барнаула прокомментировала проблему, связанную с сокращением автобусов на городских маршрутах.

Ранее «Политсибру» сообщал, что по информации общественной организации «Гражданский патруль», на автобусных маршрутах №№ 1, 10 и 24 наблюдается резкое сокращение подвижного состава, в связи с чем пассажиры вынуждены с пересадками добираться до места назначения, используя другие маршруты.

В пресс-центре мэрии нашей редакции рассказали, что на маршруте №24 ситуация стабильна - из 10 единиц транспорта на линии работает девять.

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А вот что касается маршрутов №№ 1 и 10, то здесь положение дел действительно печальное. По маршруту №10 ходит только шесть машин, а по маршруту №1 – вообще одна.

«Это связано с тяжелой экономической ситуацией у перевозчика – компании «БарнаулПассажирТранс»», - уточнили в администрации, добавив, что профильный комитет мэрии в курсе происходящего и занимается решением вопроса.