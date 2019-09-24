Сады и суды: как «БарнаулПассажирТранс» оказался на грани банкротства

Новости 24.09.2019 13:10 2144

Накануне зампред барнаульского комитета по транспорту Сергей Щукин пригрозил расторгнуть контракт с ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ), передают «Вести22».

Щукин заявил, что перевозчик самовольно снимает автобусы с маршрутов №1 и №10, переводя их на садоводческие направления. При этом, зампред признает, что других вариантов у БПТ нет.

«У них большая социальная нагрузка в виде садов. Если на садах ломается автобус, то перевозчик не может его заменить – свободных водителей в автопарке нет. Поэтому он вынужден снимать автобусы с городских маршрутов № 1 и № 10, потому что на данных направлениях есть альтернативный транспорт», – сообщил Щукин журналистам.

Есть мнение, что ситуация разрешится сама собой с окончанием дачного сезона (середина октября). Однако, несмотря на это, вероятность прекращения деятельности ОАО остается высокой.

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Суды

Ранее «Политсибру» уже писал о конфликте БПТ с Администрацией Барнаула по поводу арендных платежей за производственную базу. В ходе судебных тяжб выяснились не только детали арендных отношений между мэрией и перевозчиком, но и многие другие подробности.

Весной БПТ подал иск к муниципалитету на сумму почти 14,5 млн рублей. Суть требований заключалась в том, что при перевозке льготников предприятие понесло убытки, составившие почти 18 млн рублей. БПТ настаивал на том, что эти убытки должны быть компенсированы (впоследствии сумма исковых требований была немного снижена). 15 апреля в удовлетворении иска БПТ было отказано, а мэрия, в свою очередь, подала на предприятие два иска на общую сумму свыше 2,8 млн рублей, утверждая, что БПТ нарушил свои обязательства по двум договорам аренды муниципального имущества, в частности, территории автобазы.

Суть претензий города к БПТ такова: муниципалитет снижал предприятию арендную плату за то, что БПТ себе в убыток перевозил льготников – в первую очередь, пенсионеров. Снижение арендной платы проводилось исключительно с целью социального обеспечения льготников. Ситуация всех устраивала, пока в какой-то момент не был произведён перерасчёт, который показал, что реальные затраты БПТ оказались гораздо ниже полученных преференций, поэтому КУМС и администрация Барнаула через суд потребовали, чтобы перевозчик выплатил разницу.

Как пояснил гендиректор БПТ Олег Яблинский, оплачивать аренду в полном объеме предприятие не в состоянии, так как затраты на нее рассчитывались, исходя из наличия понижающих коэффициентов, которые в этом году не применялись вовсе, а в прошлом преференция предоставлялась лишь наполовину. Ближайшие судебные заседания по спорам между мэрией Барнаула и перевозчиком состоятся 2 и 3 октября. По словам Яблинского, удовлетворение требований администрации поставит предприятие на грань закрытия.

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Пояснительная записка

В распоряжении «Политсибру» оказалась пояснительная записка Олега Яблинского, адресованная городским властям. В ней описана ситуация, складывающаяся на предприятии с 2014 года. В записке говорится, что механизм распределения денег за перевозку льготников был изменен и перевозчику урезали компенсационные выплаты на шесть тысяч рублей в месяц. Это повлекло за собой убытки для БПТ в размере 14 тысяч рублей за 2018 год и четырех тысяч – за первый квартал текущего.

Далее отмечается большое опоздание в повышении тарифов на проезд. Упоминается независимая аудиторская оценка, согласно расчетам которой, стоимость проезда должна составлять 37 рублей. Указано также, что себестоимость проездного билета составляет 1,1 тысячу рублей, тогда как граждане платят за него только 450 рублей, а из бюджета компенсации нет. Говорится также о том, что нет ежегодного пересмотра нормативов субсидирования даже на уровень инфляции – последняя корректировка проводилась в 2014 году. С тех пор ГСМ подорожали на 65%, отопление – на 70%, электроэнергия и запчасти – на 50%.

Особо перевозчик жалуется на постоянное введение новых норм, влекущее за собой дополнительные расходы, которые ничем не компенсируются:

Повышение тарифа ОСАГО на 40%;

Видеонаблюдение – около 60 тысяч рублей на автобус;

Онлайн-кассы – 25-30 тысяч рублей на автобус;

Тахографы – примерно 45 тысяч рублей на автобус;

Валидаторы – около 30 тысяч рублей на автобус.

Кроме того, БПТ приводит приказ регионального Минтранса о поддержании температурного режима в общественном транспорте (по сути – указание об оборудовании автобусов кондиционерами) и отсутствие муниципальных преференций и понижающих коэффициентов при аренде городского имущества. Отдельно оговаривается, что согласно программе «Доступная среда», к 2020 году 15% парка должны составлять низкопольные автобусы, каждый из которых стоит 8-10 млн рублей. Однако денег на них, по вышеуказанным причинам, у БПТ нет. Автопарк не обновляется с 2015 года.

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Что дальше?

По словам источника «Политсибру», первоначальный иск БПТ к мэрии был подан, как говорится, не от хорошей жизни. Предприятие уже тогда находилось на грани банкротства и победа барнаульской администрации в суде действительно может привести к прекращению деятельности перевозчика.

На БПТ работает около 360 сотрудников, текучесть кадров достигает 35%. Ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составляют примерно 50 млн рублей, предприятие обслуживает 16 общественно значимых маршрутов (90% всех социальных маршрутов Барнаула), включая пригородные, сезонные и 10 садоводческих.

Ситуация с автобусными перевозками в Барнауле достаточно острая. Больше года активно обсуждаются события вокруг нескольких городских маршрутов, на которых при не до конца прозрачных обстоятельствах появились новые перевозчики. Возможно, и на замену БПТ у чиновников уже есть кандидаты.