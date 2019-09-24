Подтвердились худшие опасения: крупного барнаульского перевозчика потребовали признать банкротом

Накануне ОАО «Барнаулпассажиртранс» (БПТ) потребовали признать банкротом. Иск в Арбитражный суд Алтайского края подал Игорь Пасичняк.
«Политсибру» ранее уже писал о том, что БПТ находится в предбанкротном состоянии, поэтому неожиданностью новость не стала. Подробную предысторию БПТ читайте по ссылке ниже.
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Структура БПТ довольно запутанная. Во-первых, акционерным обществом владеет другое акционерное общество, только уже закрытое – ЗАО «Сибирьавтоцентр». 0,5% в уставном капитале принадлежат шести мелким акционерам, данные которых не раскрываются, а основным объемом акций владеют два, опять же, акционерных общества: ОАО «Грузовая Автомобильная Станция» (ГАС) и ОАО «Автоколонна 1935». Им принадлежит по 49,7% акций «Сибирьавтоцентра». ГАС принадлежит неизвестным акционерам и занимается транспортной обработкой грузов. В базе данных «Спарк-Интерфакс» компания помечена как высокорисковая и убыточная.
С автоколонной все обстоит гораздо интереснее. Свыше 52% ее акций принадлежит неизвестным лицам или организациям. Остальными владеют: председатель правления общественной организации «Алтайская региональная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» Валерий Касплер, Сергей (Валерьевич) Касплер (вероятно, сын), а также Александр Курышин.
На просьбу корреспондента «Политсибру» прокомментировать иск о банкротстве БПТ Валерий Касплер спросил, какое отношение он имеет к этой организации и переадресовал вопрос к генеральному директору БПТ Олегу Яблинскому. Тот, в свою очередь, заявил, что об иске ему неизвестно и пообещал предоставить информацию в ближайшие дни.
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Уроженец Томска Игорь Пасичняк – один из совладельцев компании «Алтайтехсервис», зарегистрированной в Камне-на-Оби в 2014 году. Фирма занимается техостмотром транспортных средств, обслуживанием и ремонтом автомобилей, торговлей автозапчастями.
Другие совладельцы компании: президент Ассоциации «Союз операторов технического осмотра Сибири» и владелец ООО «Союз ветеранов МВД» Валерий Окшин, а также Вячеслав Бабичев. У всех троих – равные доли в уставном капитале.
Комментарий от представителя компании может появиться на "Политсибру" во второй половине дня.
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