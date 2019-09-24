Подтвердились худшие опасения: крупного барнаульского перевозчика потребовали признать банкротом

Новости 25.10.2019 12:10 359

Накануне ОАО «Барнаулпассажиртранс» (БПТ) потребовали признать банкротом. Иск в Арбитражный суд Алтайского края подал Игорь Пасичняк.

«Политсибру» ранее уже писал о том, что БПТ находится в предбанкротном состоянии, поэтому неожиданностью новость не стала. Подробную предысторию БПТ читайте по ссылке ниже.

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Кто управляет БПТ?

Структура БПТ довольно запутанная. Во-первых, акционерным обществом владеет другое акционерное общество, только уже закрытое – ЗАО «Сибирьавтоцентр». 0,5% в уставном капитале принадлежат шести мелким акционерам, данные которых не раскрываются, а основным объемом акций владеют два, опять же, акционерных общества: ОАО «Грузовая Автомобильная Станция» (ГАС) и ОАО «Автоколонна 1935». Им принадлежит по 49,7% акций «Сибирьавтоцентра». ГАС принадлежит неизвестным акционерам и занимается транспортной обработкой грузов. В базе данных «Спарк-Интерфакс» компания помечена как высокорисковая и убыточная.

С автоколонной все обстоит гораздо интереснее. Свыше 52% ее акций принадлежит неизвестным лицам или организациям. Остальными владеют: председатель правления общественной организации «Алтайская региональная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» Валерий Касплер, Сергей (Валерьевич) Касплер (вероятно, сын), а также Александр Курышин.

Любопытно, что Андрей (Александрович) Курышин – это имя экс-руководителя МУБ «Автодорстрой», который в прошлом году некоторое время исполнял обязанности руководителя МУП «Горзеленхоз». Это произошло после ареста бывшего главы «Горзеленхоза» Сергея Гончарова, обвиненного в коррупции.

На просьбу корреспондента «Политсибру» прокомментировать иск о банкротстве БПТ Валерий Касплер спросил, какое отношение он имеет к этой организации и переадресовал вопрос к генеральному директору БПТ Олегу Яблинскому. Тот, в свою очередь, заявил, что об иске ему неизвестно и пообещал предоставить информацию в ближайшие дни.

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Кредитор

Уроженец Томска Игорь Пасичняк – один из совладельцев компании «Алтайтехсервис», зарегистрированной в Камне-на-Оби в 2014 году. Фирма занимается техостмотром транспортных средств, обслуживанием и ремонтом автомобилей, торговлей автозапчастями.

Другие совладельцы компании: президент Ассоциации «Союз операторов технического осмотра Сибири» и владелец ООО «Союз ветеранов МВД» Валерий Окшин, а также Вячеслав Бабичев. У всех троих – равные доли в уставном капитале.

Комментарий от представителя компании может появиться на "Политсибру" во второй половине дня.

Примечание редакции: Если гендиректор БПТ действительно не был осведомлен об иске в адрес компании, это может говорить о том, что дело не столь серьезное, как может показаться на первый взгляд. Нередко в судебном порядке взыскиваются даже смехотворно малые суммы, это случается, когда необходимо соблюсти какие-либо формальности. Поэтому, говорить о грядущей в ближайшее время остановке деятельности перевозчика пока преждевременно.