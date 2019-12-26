«Барнаулпассажиртранс» начал процедуру банкротства

Новости 04.02.2020 12:21 243

В отношении компании «Барнаулпассажиртранс» (БПТ) введена процедура наблюдения решением арбитражного суда от 29 января 2020 года. Конкурсным управляющим назначена Анастасия Метла.

Признать БПТ банкротом за невыплату долга в размере 1,1 млн рублей 25 декабря минувшего года потребовала ИП Людмила Вшивцева. Ее основным видом деятельности указана торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

На БПТ работает около 360 сотрудников, текучесть кадров достигает 35%. Ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составляют примерно 50 млн рублей, предприятие обслуживает 16 общественно значимых маршрутов (90% всех социальных маршрутов Барнаула), включая пригородные, сезонные и 10 садоводческих.

«Барнаулпассажиртранс» шел к банкротству уже давно. В начале декабря предприятию удалось замириться с каменским предпринимателем, требовавшим с БПТ 400 тысяч рублей. Однако, ясно было, что признание предприятия несостоятельным – это лишь вопрос времени.

Какие изменения в сфере городских пассажироперевозок возникнут в связи с банкротством БПТ и какие предприятия могут повторить его судьбу - читайте в ближайшее время на "Политсибру".