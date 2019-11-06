Стало известно, где будет отбывать наказание осужденный депутат АКЗС

Новости 06.11.2019 13:15 2082

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков приговорен Центральным районным судом Барнаула к пяти годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Между тем защита намерена обжаловать вердикт. Пока народный избранник помещен в СИЗО.

Сейчас одномандатный округ №26 в Октябрьском районе Барнаула остался без своего представителя краевом парламенте. Встает вопрос о дополнительных выборах. Андрей Волков не является «списочником», которого легко можно заменить другим кандидатом, соответственно на его место депутат должен быть избран.

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Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова объяснила «Политсибру», что вопрос о довыборах может рассматриваться только на основании решения представительного органа о лишении депутата его полномочий. Обвинительное решение суда станет основанием для такого решения.

«Если округ остался без своего представителя, то депутаты могут назначить довыборы и раньше Единого дня голосования, который проходит в сентябре», - пояснила она.

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По нормам избирательного законодательства, дополнительные выборы депутата не могут быть назначены, если до окончания срока полномочий представительного органа остается менее года. Следующие выборы полного состава АКЗС пройдут в 2021 году.

Депутат АКЗС и председатель правового комитета Андрей Осипов пояснил «Политсибру», что досрочные довыборы возможны, однако решение о лишении Волкова полномочий может быть принято только после решения апелляционных инстанций.

«Если его адвокаты подают апелляцию и суд в итоге оставляет обвинительный приговор, независимо от срока, депутаты могут поднять вопрос о лишении его депутатского мандата», - объяснил он.

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Как сообщил Осипов, по закону довыборы депутата могут быть назначены, если до следующих выборов народный избранник успеет проработать один год. В 2020 выборы состоятся в ЕДГ 13 сентября, а в 2021 году - 19 сентября.

По словам адвоката Андрея Волкова Эдуарда Бауэра, приговор будет обжалован в ближайшее время. Он напомнил, что прокуратура требовала для депутата девять лет заключения. Заметим, что Волков отсутствовал на последней сессии АКЗС, которая состоялась 31 октября. В этот день проходило очередное заседание по его делу.

Что касается отбытия наказания, то Волков, очевидно, отправится в ИК-5 общего режима (Рубцовск), где содержатся впервые осужденные. В настоящее время, по данным "Политсибру", депутат АКЗС находится в барнаульском СИЗО, расположенном на проезде Канатном, 81.

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Напомним, депутат краевого парламента стал фигурантом уголовного дела в феврале текущего года. Его обвинили в присвоении и растрате более 43 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Андрея Волкова в партии. Позже он сам покинул ряды ЕР, перейдя в местное реготделение «Партии Роста», которую возглавляет экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов.