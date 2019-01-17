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Как продвигаются уголовные дела алтайских чиновников и депутатов в судах?

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В начале июля началось судебное разбирательство в отношении руководителя МУП "Городское зеленое хозяйство" Сергея Гончарова, которого обвиняют в получении взятки. Это уже не первый процесс, связанный с превышением служебных полномочий чиновников и депутатов, которые рассматриваются в судах Алтайского края в 2019 году. Во всех случаях речь идет о коррупционной составляющей.

Редакция «Политсибру» собрала самые известные судебные процессы текущего года.

Алексей Белобородов, бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края.

Следствие началось в ноябре 2017 года. Тогда Белобородова отстранили от должности, без увольнения. Спустя несколько месяцев, 9 июня, новый на тот момент врио главы региона Виктор Томенко распорядился уволить чиновника. Чуть позже, 14 августа, появилась информация о втором уголовном деле и аресте бывшего управделами.

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Сейчас он обвиняется в получении взятки и растрате. Как сообщает СК, в 2013 году Белобородов заключил ряд договоров и соглашений на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов в Алтайском крае со своим знакомым предпринимателем Евгением Фокановым. В качестве награды, с 2013 по 2016 годы Белобородов получил от Фоканова ряд услуг по строительству и ремонту коттеджей, принадлежащих первому.

По данными следствия, стройматериалов и услуг было предоставлено на более 3,6 млн рублей. Также в 2013 и 2015 годах Алексей Белобородов предположительно при пособничестве директора ООО «Ремстрой» Фоканова похитил около 32 млн рублей. Следователи утверждают, что эти средства переводились за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами Администрации края. Однако вопрос о том, проводились ли действительно работы или осуществлялись по завышенной стоимости остается открытым.

Между тем, бизнесмен Евгений Фоканов согласился сотрудничать со следствием. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Белобородов своей вины не признает. Сейчас он находится под домашним арестом.

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Алексей Белобородов своей вины не признает

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Следует заметить, что его также обвиняли в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Алексей Белобородов распорядился приобрести без тендера для служебных нужд три автомобиля марки «Мерседес» почти за 20 млн рублей. После разбирательств, в конце декабря 2018 года бывший управделами при губернаторе и правительстве края был оправдан по данному делу.

Следующее заседание состоится 10 июля. На данный момент состоялось больше 20 заседаний. 

Ирина Теплова, депутат АКЗС, главный научный сотрудник АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», директор ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай».

В 2018 году Теплова стала фигурантом уголовного дела. Ее обвиняют в растрате при работе с бийским ФНПЦ «Алтай». Ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Со времен первого суда, в мае 2018, прошло уже более 50 судебных заседаний. Кроме Ирины Тепловой в деле фигурирует Андрей Литвинов, который в ФНПЦ занимал должность первого заместителя генерального директора и главного конструктора по НИОКР. Также в деле присутствует ныне покойный руководитель ФНПЦ Александр Жарков, который свел счеты с жизнью в июле 2016 года. 

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Теплова и Литвинов подозреваются в оказании ФНПЦ «Алтай» подрядных конструкторских услуг, которые позже выполнялись самими сотрудниками центра. Несмотря на это вознаграждение за оказанные услуги получали фирмы, принадлежавшие Тепловой и Литвинову.

Ирине Тепловой грозит реальный срок до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Также в случае подтверждения вины судом, она потеряет место в краевом парламенте. Напомним, что ее членство в партии «Единая Россия» с января 2018 года приостановлено на период следствия.

Следующее заседание суда состоится 18 июля.

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Уголовное дело против очередного депутата АКЗС почти год рассматривают в суде

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Речь идет об Ирине Тепловой

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Андрей Волков, депутат АКЗС, директор ООО «Топ флайт».

Депутат обвиняется в присвоении и растрате денежных средств, сообщает краевой СК. Как пояснило следствие, с 2012 по 2016 год, Волков, будучи учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле, в сговоре с директором УК, присвоил денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Деньги, через подложные документы переводились на счета подконтрольных ООО аффилированных компаний. В конце процедуры, средства обналичивались.

Следствие утверждает, что за три с половиной года директором и учредителем УК было похищено более 43 миллионов рублей. Директор УК признала вину полностью и заключила досудебное соглашение. Ей назначено судом три года условно с испытательным сроком четыре года.

Андрей Волков своей вины не признал. Разбирательства продолжаются. Прошло уже более 20 заседаний суда. Следующее состоится 25 июля. В связи с началом разбирательств, членство Волкова с партии «Единая Россия» было приостановлено. 

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«Политсибру» вспомнил другие прецеденты криминального характера с краевыми депутатами

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Сергей Гончаров, руководитель МУП «Городское зеленое хозяйство» в Барнауле.

Задержание Гончарова произошло в сентябре 2018 года. Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали его после получения части взятки от индивидуального предпринимателя. По данным СК, было установлено, что руководитель «Горзеленхоз» совместно с главным инженером предприятия вымогали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как ранее писал «Политсибру», в суд дело Гончарова поступило 18 июля.

Дата первого заседания пока не назначена. Судьей на процессе будет Жанна Уханова, которая также выступает судьей в процессе депутата АКЗС Андрея Волкова, которого обвиняют в растрате 43 млн рублей. За заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию они получали вознаграждение в виде так называемых «откатов».

Сейчас известно, что обвиняемые успели таким путем получить более 1,4 млн рублей.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Следующее заседание состоится 25 июля. 

Что известно о руководителе барнаульского «Горзеленхоза», которого задержали за взятку?

Что известно о руководителе барнаульского «Горзеленхоза», которого задержали за взятку?

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Вчера в Барнауле задержали руководителя МУП «Городского зеленого хозяйства» Сергея Гончарова за получение крупной взятки

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Напомним, что за последние несколько месяцев было заведено несколько уголовных дел, которые пока не переданы в суд. Один из фигурантов - замглавы администрации Барнаула Александр Алексеенко, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. 

Кроме того, возможным фигурантом уголовного дела может стать бывший председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова. Он по собственному желанию покинул свою должность в конце июля. 

Автор: Политсиб.ру