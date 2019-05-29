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Очередной чиновник уволился из администрации Барнаула после подозрений в нарушении закона

Новости
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Председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников уволился из городской администрации. Приказ об увольнении чиновника вышел 18 июня. Документ подписан градоначальником Сергеем Дугиным.

Как пишет "ТОЛК" со ссылкой на свои источник, увольнение Каретникова связано с последним жестким заявлением мэра на заседании Совета по противодействию коррупции. Совещание состоялось две недели назад. Тогда градоначальник подчеркнул, что реакция даже на малейшее нарушение антикоррупционного законодательства будет жесткой, вплоть до увольнения.

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Напомним, слухи о том, что Каретников был задержан по подозрению в получении взятки, появились в конце мая. Мэрия официально ситуацию не комментировала, в пресс-службе заявляли, что Алексей Каретников находится на больничном. При этом информацию о задержании, а также о том, что чиновник попался на взятке, никто официально не подтверждает: ни мэрия, ни правоохранительные органы.

Однако, по данным издания, председатель спорткомитета действительно нарушил антикоррупционное законодательство.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ok.ru