Сергей Дугин уволил своего заместителя, который может стать фигурантом уголовного дела

Новости 06.06.2019 13:20 410

6 июня замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко был освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал глава города Сергей Дугин.

Исполнение обязанностей Алексеенко будет возложено на одного из заместителей главы администрации города. О причинах увольнения высокопоставленного чиновника не сообщается.

Официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало, подчеркивает пресс-служба мэрии.

Напомним, сегодня появились сведения о том, что вице-мэр мог быть задержан по подозрению в получении взятки. Информацию об этом разместил Telegram-канал "Неляпунов".

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке? Новости 06.06.2019 12:20 Официального подтверждения данной информации пока нет 417

Добавим, в органах местного самоуправления Алексеенко проработал более 13 лет. В должности вице-мэра курировал работу двух комитетов администрации города - энергоресурсам и газификации, а также комитет ЖКХ. На свою последнюю должность был назначен в июне 2012 года.

Александр Алексеенко родился 15 ноября 1962 года в поселке Мундыбаш Таштагольского района Кемеровской области. В 1985 году окончил Сибирский металлургический институт по специальности «Водоснабжение и канализация». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в июле 1983 года трубоукладчиком Строительного управления «Гидромеханизация» треста «Востокгидроспецстрой», где проработал до августа 1983 года.

С июня по август 1984 года - принят на период производственной практики на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. С августа 1985 года по август 1993 года работал на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате мастером, главным инженером жилищно-коммунального отдела. С августа 1993 года по февраль 1998 года – главный инженер жилищно-коммунального отдела ОАО «Химволокно». С февраля 1998 года по январь 1999 года работал главным инженером УМП ЖЭУ №45.

С января 1999 года по август 2005 года замещал должность замначальника, начальника управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района. С августа 2005 года по сентябрь 2008 года – замглавы администрации Ленинского района. С октября 2008 года по июнь 2012 года – замглавы администрации Индустриального района по жилищно-коммунальным вопросам.