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Заместитель барнаульского мэра попался на взятке?

Новости
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Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко мог быть задержан по подозрению в получении взятки. Информацию об этом разместил Telegram-канал "Неляпунов". Подтвердить или опровергнуть эти данные "Политсибру" оперативно не удалось, однако целый ряд косвенных обстоятельств могут свидетельствовать о том, что высокопоставленный чиновник действительно оказался замешан в неприятную историю.

Все началось с того, что рано утром 6 июня на сайте администрации города появилось короткое сообщение о том, что глава Барнаула Сергей Дугин провел заседание городского совета по противодействию коррупции. Глава города жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства.

«Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения» - сказал Сергей Дугин.

На совещании были проанализированы проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города. Глава также подчеркнул, что антикоррупционные мероприятия не должны быть формальными. «Люди, которым доверено управление городом, на особом контроле. Мы отвечаем за любые свои действия перед законом и перед жителями города Барнаула», - отметил мэр.

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Судя по всему, данная публикация вышла совсем неслучайно. Заметка, по замыслу ее авторов, вероятно, должна подготовить почву перед сообщением о том, что очередной чиновник мэрии попался на взятке. На прошлой неделе в СМИ, напомним, проходила информация о том, что фигурантом уголовного дела может стать руководитель спорткомитета Алексей Каретников.

"Политсибру" связался с пресс-службой краевого следкома. В ведомстве ответили, что не располагают какой-либо информацией относительно Алексеенко. Далее издание попробовало выйти на связь с самим чиновником. Однако в приемной замглавы города ответили, что вице-мэр находится в отпуске еще с 3 июня. Обращает на себя внимание продолжительность отдыха Александра Алексеенко - до 1 июля, и это в важнейший период подготовки города к зиме.

Наконец, короткий комментарий удалось получить у руководителя пресс-службы администрации города Екатерины Андреевой. Она не подтвердила, но и не опровергла слухи относительно Алексеенко, попросив "чуть-чуть потерпеть".

"Политсибру" продолжит следить за развитием событий.

Напомним, по итогам 2018 года Александр Алексеенко задекларировал доход в размере 1,685 млн рублей (было 1,333 млн рублей). Чиновник перемещается на Subaru Forester.

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Автор: Политсиб.ру