Барнаульский чиновник может стать фигурантом уголовного дела?

Новости 29.05.2019 16:55 178

Председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки. По сведениям источников "Алтапресс", 24 мая он был задержан при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей наградного материала.

По некоторым данным, при задержании чиновнику стало плохо, у него поднялось давление. Силовую операцию в отношении него проводили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Официальное обвинение Каретникову пока не предъявлено. Каких-либо заявлений на этот счет правоохранители не делали.

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В комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула сообщили, что Алексея Каретникова нет на месте и что он на больничном. Чиновника также не было на последнем аппаратном совещании у главы Барнаула Сергея Дугина.

Алексей Каретников устроился работать в мэрию 2011 году на должность председателя комитета по физической культуре и спорту. До этого пять лет он курировал физкультурно-спортивное направление в администрации Железнодорожного района.