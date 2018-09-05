Барнаульский чиновник может стать фигурантом уголовного дела?

Председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки. По сведениям источников "Алтапресс", 24 мая он был задержан при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей наградного материала.
По некоторым данным, при задержании чиновнику стало плохо, у него поднялось давление. Силовую операцию в отношении него проводили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Официальное обвинение Каретникову пока не предъявлено. Каких-либо заявлений на этот счет правоохранители не делали.
Гончаров потребовал от барнаульского предпринимателя взятку в размере 222 тыс. рублей
В комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула сообщили, что Алексея Каретникова нет на месте и что он на больничном. Чиновника также не было на последнем аппаратном совещании у главы Барнаула Сергея Дугина.