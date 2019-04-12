«А у мэра - Porsche Panamera»: барнаульский градоначальник «потерял» за год 1,7 млн рублей

Новости 24.05.2019 16:50 147

Глава Барнаула Сергей Дугин в 2018 году заработал 3,064 млн рублей. Это на 1,7 млн рублей меньше, чем было у градоначальника по итогам предыдущего календарного периода. Информация размещена сайте мэрии.

Дугин по-прежнему располагает квартирой (65,4 кв. м), гаражом (16 кв. м) и погребом (4,8 кв. м), а его супруга — земельным участком для индивидуального жилищного строительства (1427 кв. м) и жилым домом (84,5 кв. м). Кроме того, глава города владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200, автоприцепом "МЗСА 817711", катером Bayliner и снегоходом Arctic Cat Bearcat Z1 XT.

Жена Сергея Дугина указала доход в 721,4 тысячи рублей.

Первый замглавы, руководитель аппарата Вячеслав Франк заработал 1,776 млн рублей (годом ранее - 1,52 млн рублей). Кроме того, Франк задекларировал автомобиль Hyundai ix35.

Первый замглавы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков показал доход в 2,479 млн (было — 1,46 млн рублей). Также на его счету квартира и автомобиль Hyundai Tucson.

Замглавы администрации по экономической политике Вячеслав Химочка указал в документе 1,895 млн рублей (было 4,75 млн). За ним числится автомобиль Nissan X-Trail.

Элитные новоселы: как чиновники барнаульской администрации получили бесплатное жилье Новости 12.04.2019 10:50 «Чиновничьи гнезда» были оформлены как квартиры по соцнайму 1422

Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин отчитался за 1,593 млн рублей (было 1,9 млн рублей), а также машино-место на 16,8 кв. м для Toyota Land Cruiser 150 и прицепа.

Замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов указал доход в размере 2,014 млн рублей, тем самым повторив прошлогодний результат. Ему также принадлежат три квартиры (67,3, 98,7 и 75 кв. м), земельный участок, погреб, гараж, автомобиль Toyota Land Cruiser 120, мотолодка «Казанка».

Заместитель главы по городскому хозяйству Александр Алексеенко перемещается на Subaru Forester, а его доходы за 2018 год составили 1,685 млн рублей (было 1,333 млн рублей).

Добавим, управделами администрации города Юрий Еремеев показал доход в 1,464 млн рублей, а руководитель пресс-службы мэрии Екатерина Андреева - 1,087 млн.