Следком возбудил уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Барнаула, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Речь, судя по всему, идет о теперь уже бывшем вице-мэре Александре Алексеенко.
По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Речь идет о незаконных действиях в пользу юрлица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.
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Алексеенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Материалами занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается.
Распоряжение датировано 6 июня