Следком возбудил уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула

Новости 10.06.2019 11:55 558

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Барнаула, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Речь, судя по всему, идет о теперь уже бывшем вице-мэре Александре Алексеенко.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Речь идет о незаконных действиях в пользу юрлица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке? Новости 06.06.2019 12:20 Официального подтверждения данной информации пока нет 1189

Алексеенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Материалами занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается.

Добавим, если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-тикратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет. Кроме того, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.