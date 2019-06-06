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Следком возбудил уголовное дело против бывшего замглавы Барнаула

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Барнаула, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Речь, судя по всему, идет о теперь уже бывшем вице-мэре Александре Алексеенко.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Речь идет о незаконных действиях в пользу юрлица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

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Алексеенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Материалами занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается.

Добавим, если вина экс-чиновника будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-тикратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет. Кроме того, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю