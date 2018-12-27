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Бывший управделами губернатора Карлина отпущен под домашний арест

Новости
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Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, обвиняемый в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, ближайшие несколько недель проведет под домашним арестом. Суд согласился изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, который до этого 9 месяцев провел в СИЗО.

Как сообщил "Политсибру" адвокат Белобородова Виктор Чумаков, сторона защиты неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения. Однако каждый раз суд оставлял экс-чиновника под стражей. Одним из главных мотивов в смягчении меры пресечения было здоровье Алексея Белобородова.

Наконец, на последнем судебном заседании, прошедшем 29 мая, Белобородова отправили под домашний арест. Пока - на срок до 24 июня. Между тем по признанию адвоката, до вынесения приговора еще довольно далеко, несмотря на то, что суд идет с января. До сих пор еще не опрошены все свидетели со стороны обвинения.

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Напомним, по версии следствия, в 2013 году Алексей Белобородов обратился к своему знакомому Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управделами администрации Алтайского края. Таким образом, с компанией были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За это с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил средства на общую сумму более 32 млн рублей за работы по строительству и  ремонту объектов, а также  благоустройству территорий, подведомственных управлению, которые либо не проводились вообще, либо производились по завышенной стоимости, считают в следкоме.

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Между тем Алексей Белобородов своей вины не признает ни по одному из эпизодов дела.

Напомним статья, что вменялась Белобородову изначально - превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) – в деле больше не фигурирует. Уголовное преследование на этот счет прекращено за отсутствием состава преступления.

Напомним, после возбуждения уголовного дела осенью 2017 года Алексей Белобородов вначале был отстранен от занимаемой должности, а летом 2018 года - уволен.

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Автор: Политсиб.ру