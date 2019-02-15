В «Единой России» прокомментировали решение депутата Волкова о выходе из партии

Новости 30.07.2019 13:30 155

Депутат АКЗС Андрей Волков, чье уголовное дело в настоящее время продолжает рассматриваться в суде, заявил о том, что выходит из «Единой России». При этом народный избранник прокомментировал свое решение довольно эмоционально.

По словам Волкова, курс «партии власти» уже давно не соответствует тем идеалам, из-за которых депутат стал когда-то ее членом. Теперь он связывает свое политическое будущее с «Партией Роста», сообщает «Банкфакс».

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Как объяснил Волков, ему было непросто принять решение уйти из ЕР, так как он состоит в рядах партии едва ли ни со дня основания. Однако то положение дел, которое сложилось в организации сейчас, депутата в корне не устраивает. "Что есть партия сегодня? Нет лица, принимающего решение, полная разрозненность и отсутствие партийной работы, в том числе и с избирателями", - утверждает Волков.

Народный избранник отдельно заострил внимание на том, что его позиция не уникальна. В стане единороссов многие якобы не поддерживают избранный курс, но пока не осмеливаются признаться в этом публично.

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В реготделении «Единой России» довольно сухо прокомментировали заявление депутата.

«Андрей Анатольевич Волков действительно сегодня, 30 июля, принес заявление об исключении из партии. Мы его приняли, хотя членство Андрея Анатольевича в ЕР было уже приостановлено 15 февраля, когда стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере», - сообщил руководитель исполкома Барнаульского местного отделения «Единой России» Антон Целевич.

Напомним, с марта в суде рассматривается уголовное дело Андрея Волкова. Депутата обвиняют в присвоении и растрате 43 млн рублей. Речь идет о ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ближайшее заседание по этому делу пройдет 12 августа. Интересы Волкова представляет адвокат Эдуард Бауэр.