«Каждый может не найти свое место»: депутат выразил недоверие спикеру АКЗС

Новости 29.08.2019 13:00 1781

Депутату АКЗС Андрею Волкову, как и ожидалось, не удалось добиться отставки спикера Заксобрания Александра Романенко. Волков в ходе сессии, проходившей 29 августа, попробовал вынести данную тему на рассмотрение, однако не учел процедурные моменты. Без поддержки коллег и официального внесения вопроса в повестку сделать это невозможно.

Впрочем, Волков не сдался и по завершению официальной части заседания в рамках т.н. «пятнадцатиминутки» представил свою позицию более развернуто, пообещав, что так просто от задуманного не отступится.

Стоит добавить, что еще в июле Андрей Волков вышел из "Единой России" и вступил в "Партию Роста". В настоящее время он проходит обвиняемым по уголовному делу. Ему вменяется в вину растрата в особо крупном размере. Судебный процесс продолжается с марта 2019 года.

В «Единой России» прокомментировали решение депутата Волкова о выходе из партии Новости 30.07.2019 13:30 Народный избранник решил вступить в "Партию Роста" 3255

По словам народного избранника, сегодня статус депутата АКЗС опустился до «катастрофического уровня». «Мы превратились уже в своеобразный отдел по законодательству при правительстве Алтайского края», - высказал свою точку зрения на сессии Волков. Вместе с тем в происходящих негативных переменах он склонен винить персонально председателя АКЗС Александра Романенко.

«Приведу такой пример. Наш руководитель не в состоянии контролировать даже свой аппарат. Так, сегодня я едва нашел свое место в зале, и все потому что по распоряжению аппарата меня отсадили от других членов фракции «Единая Россия» (накануне Волкова исключили из фракции – прим. ред.). Знаете, так у нас каждый завтра может прийти и не найти свое место… Потом единороссы мне еще скажут спасибо за этот демарш, знаю, что некоторые из вас полностью разделяют мои мысли на данный счет», - оптимистично заявил народный избранник.

В завершение своего спича депутат Волков пообещал, что уже к следующей сессии (пройдет ориентировочно 26 сентября) намерен запустить процедуру отзыва руководителя. «Поэтому примите к сведению и будьте готовы, - заключил бывший единоросс, - уверен, что у меня по этому вопросу будут последователи».

Превентивная мера: почему депутат Волков временно потерял место в ЕР и что его ждет дальше Новости 18.02.2019 8:25 Возможные расклады, связанные с дополнительными выборами, - в обзоре "Политсибру" 1709

И такие в самом деле нашлись, но не из стана ЕР, как предполагал опальный депутат. В частности о недоверии Романенко заявил справоросс Василий Железовский. Он рассказал, что за последнее время вскрыл множество нарушений закона. Но, по его словам, руководство АКЗС никак не отреагировало на эти факты.

Сам Александр Романенко воздержался и не стал отвечать на данные выпады в свой адрес, но за него это сделали другие. "Коллеги, давайте не будем продолжать, и если кто-то еще хотел выступить на данную тему, то прошу - достаточно", - коротко высказался спикер.

Тем временем за председателя Заксобрания вступилась Ирина Солнцева.

«Обращаюсь в первую очередь к депутату Волкову, которого знаю с 2008 года и сегодня впервые за три созыва я услышала наконец-то его голос. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали! Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Я не знаю, кто за вами стоит или что за вами стоит. Но мне удивительно, для чего вы раскачиваете лодку. Когда такая тяжёлая ситуация, нам надо консолидироваться, работать вместе. К нам правительство повернулось, ходит на все заседания. Вы когда-нибудь помните, чтобы к нам губернатор ходил на каждое заседание нашего законодательного собрания? Вы же забыли за 10 лет это! А сейчас мы разошлись, стали такие смелые», - эмоционально выступила депутат Солнцева.

Почему спикер АКЗС «доказывает» алтайским министрам тезис о равноправии властей Новости 28.03.2019 7:10 Александр Романенко в последние недели проявил себя с неожиданной стороны 1446

Кроме того, в поддержку Романенко высказалась еще один депутат от ЕР Наталья Цепенко. Она обратила внимание на то, как часто спикер АКЗС посещает ее избирательный округ и пытается помочь в решении проблем местных жителей.

…Произошедшее сегодня на сессии АКЗС действительно является экстраординарным событием. До сих пор ни в текущем созыве, ни в предыдущем не заходила речь о вынесении недоверия председателю. Существовал прецедент, когда оппозиция несколько лет назад пыталась добиться смещения на тот момент вице-спикера Андрея Осипова, но это не удалось.

Впрочем, Андрей Волков в соцсетях давно анонсировал подобный выпад в сторону председателя АКЗС и для тех, кто внимательно следит за жизнью Заксобрания, сегодняшние события сюрпризом не стали.

Многие наблюдатели склонны считать поступок Волкова хорошо просчитанным шагом в преддверии оглашения приговора по его уголовному делу.