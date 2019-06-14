Пустые комнаты и чистые листы: как в Барнауле проходит «обсуждение» Генплана

Новости 26.06.2019 16:25 124

С 24 июня в Барнауле началось общественное обсуждение проекта Генплана города до 2036 года. Данная заочная процедура пришла на смену публичным слушаниям.

На официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула документ доступен с понедельника. Здесь выложены восемь карт, а также положение о территориальном планировании.

Однако, чтобы увидеть все материалы, необходимо прийти по обозначенным в оповещении адресам. Речь идет о районных администрациях. В большей части из них экспозиция задерживается всего на два дня. Причем речь идет о буднях, а часы работы сделаны таким образом, что "вживую" посмотреть на проект Генплана возможно, только отпросившись с работы.

Так, в здании администрации Железнодорожного района «выставка» работала 24-25 июня с 9:00 до 16:00. С часовым перерывом на обед.

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26-27 июня эстафету подхватила администрация Октябрьского района Барнаула. Корреспондент «Политсибру» решил проверить, насколько активно горожане знакомятся с ключевым для дальнейшей жизни муниципалитета документом.

Как и можно было предугадать, желающих лично полистать проект Генплана и сделать запись в книгу жалоб и предложений не оказалось. При этом вспоминается один из аргументов, который приводили депутаты БГД при отмене публичных слушаний. Тогда речь зашла как раз о том, что слушания неэффективны, так как люди не могут в будний день отпроситься с работы.

Как видим, новый формат пока не заинтересовал горожан. Но не будем торопить события: свои пожелания и замечания по проекту Генерального плана можно подать до 15 июля тремя способами: на сайте комитета по строительству, в бумажном виде по адресу: проспект Строителей, 8 или оставить запись в книге учета посетителей.

…В коридоре администрации Октябрьского района действительно есть такой журнал, однако представленные бланки были не тронуты. Возможно, пожелания жители предпочти оставить в электронном формате, тем более, что так советовали сотрудники, находящиеся в коридоре.

Речь о процедуре возникла после того, как корреспондент «Политсибру» попытался сделать снимки размещенных плакатов с Генпланом. Сотрудники объяснили, что делать фотографии нет необходимости, так как все уже представлено на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города. Они подробно проконсультировали о том, как найти все данные и подать заявление с пожеланиями.

Тем временем за 15 минут, что корреспондент издания провел рядом с экспозицией, больше заинтересованных барнаульцев так и не появилось. Возле здания находились два человека, искавших вход в муниципальный орган. На вопрос корреспондента о Генплане, люди сказали, что пришли совершенно по другому вопросу. Прождав возле администрации еще несколько минут, людей, направляющихся в сторону администрации, обнаружено не было.

Далее мы отправились на Короленко,65. Здесь находятся два городских комитета: по земельным ресурсам и землеустройству, а также по строительству, архитектуре и развитию города. Представленная по данному адресу экспозиция будет работать дольше остальных: с 24 июня по 15 июля.

Под обсуждение Генплана на Короленко, 65 выделен небольшой коридор, длиной около четырех метров и шириной около двух. На стенах были развешаны карты с условными обозначениями. Несмотря на внушительный размер, расшифровку подписей неподготовленному человеку рассмотреть было сложно. Никаких увеличительных стекол поблизости не имелось.

В помещении стояли два стула и стол, на котором лежала толстая папка с научно-исследовательской работой по разработке проекта Генплана. Кроме нее, имелось две стопки документов. В одной из них содержались оповещения о начале проведения общественных слушаний по заявлению различных граждан и юрлиц. Во второй лежали незаполненные журналы учета посетителей экспозиций по проектам изменений в различных участках города.

Посетителей, кстати, не наблюдалось. По словам одного из сотрудников комитета, с утра и до обеда здесь побывало менее 10 человек. Это, разумеется, в общей сложности, поскольку одновременно они в крохотном помещении разместиться не могли. По крайней мере, знакомиться с документами им точно было бы затруднительно.

В надежде получить хоть какую-то дополнительную информацию, корреспондент «Политсибру» поискал книгу жалоб и предложений, однако таковой не обнаружилось. Больше осматривать было нечего, а задавать вопросы – некому…

Когда и где можно увидеть экспозиции Генплана?

ул. Короленко, 65. С 24 июня по 15 июля. С 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00.

пр. Комсомольский, 108а. 27 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

ул. 50 лет СССР, 12. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

ул. Никитина, 60. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;

с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

ул. Г. Исакова, 230. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

п. Научный Городок, 9. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.