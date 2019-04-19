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Виртуальное обсуждение многострадального Генплана стартует в Барнауле

Новости
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Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, согласно которому в ближайшее время в городе пройдут общественные обсуждения по проекту Генплана. Это процедура является обязательной перед тем, как документ примут депутаты гордумы.

Срок проведения общественных обсуждений варьируется от 1 до 3 месяцев с момента оповещения жителей города и до дня опубликования результатов. Планируется, что в ходе общественных обсуждений экспозиции проекта Генплана появятся в каждом населенном пункте городского округа.

Напомним, в марте 2018 года барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Ранее к ним прибегали при решении ключевых вопросов в жизни города — принятии Генплана, Устава, проекта бюджета муниципалитета на очередной плановый период и т. д.

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Сторонники реформы утверждали, что формат публичных слушаний объективно не позволяет выявить всех желающих высказаться, так как в городе просто нет вместительных помещений, где могли бы собраться горожане. Якобы это наглядно продемонстрировала ситуация с несостоявшимся принятием Генплана в январе 2017 года. Кроме того, далеко не всем было удобно собираться в рабочие дни в строго определенное время. Таким образом, многие не могли донести свою позицию из-за невозможности отпроситься с работы.

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Пришедшие на смену "общественные обсуждения" будут вестись в интернете, кроме того, власти организуют экспозиции в зданиях, которые занимают органы местного самоуправления. Все желающие смогут прийти посмотреть на импровизированную выставку и оставить свои замечания (пожелания) в специальной книге.

Принятие Генплана Барнаула вновь отодвигается на неопределенный срок?

Принятие Генплана Барнаула вновь отодвигается на неопределенный срок?

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Для урегулирования противоречий создана т.н. согласительная комиссия

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Думается, при таком раскладе особых проволочек с принятием документа у муниципальных властей теперь возникнуть не должно.

Автор: Политсиб.ру