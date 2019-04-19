Барнаульские чиновники определились, когда будет принят Генплан города

Новости 06.06.2019 11:15 293

Обновленный Генплан Барнаула будет вынесен на обсуждение Барнаульской гордумы в августе 2019 года после общественных слушаний. Об этом на заседании БГД рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.

«Проведение общественных обсуждений запланировано после заседания согласительной комиссии в период с 15 июня по 15 июля. Документ будет доработан по результатам обсуждений и с исправленными замечаниями направлен в Барнаульскую городскую Думу в начале августа. Сам проект Генерального плана предлагаем вынести на Думу в августе этого года», - констатировал Аристов.

Отмечается, что в ходе общественных обсуждений экспозиции проекта Генпалана появятся в каждом населенном пункте городского округа. По предложению самих депутатов, они войдут в состав согласительной комиссии, которая соберется на следующей неделе.

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Напомним, история с Генпланом Барнаула, который уже не первый год дорабатывается, все еще не получила развязки. Выставленный обновленный проект на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования в конце прошлого года снова получил ряд замечаний от нескольких министерств как регионального, так и федерального уровней.

Накануне замглавы администрации Барнаула по градостроительству Cергей Демин выразил уверенность в том, что разработчики Генплана (петербургский институт «Гипрогор») устранят замечания в ближайшие 2-3 месяца. И на августовском заседании гордумы его примут. Параллельно для Барнаула «Гипрогор» разрабатывает «Правила землеустройства и землепользования».