В Барнауле стартовало обсуждение Генплана

В Барнауле началось общественное обсуждение проекта Генерального плана до 2036 года, сообщается на сайте городской администрации. Данная процедура является обязательной перед тем, как документ примут депутаты гордумы.
Напомним, в марте 2018 года барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Ранее к ним прибегали при решении ключевых вопросов в жизни города - принятии Генплана, Устава, проекта бюджета муниципалитета на очередной плановый период и др.
Власти подстраховались и теперь процедура для мэрии не несет в себе сюрпризов
«Разработчики настоятельно рекомендуют поделить территорию городского округа на семь планировочных районов, в том числе две промышленные зоны. Проект направлен на сохранение исторической и культурной центральной части города, освобождения от аварийного и ветхого жилья, что поможет уйти от точечной застройки. Запланировано большое количество дуговых магистралей, включая строительство южного обхода города от Павловского до Змеиногорского трактов и далее через реку Обь со строительством третьего моста», - отметил зампредседателя гордумы Сергей Струченко.
Как пояснил председатель профильного комитета мэрии Дмитрий Аристов, размещение полигона твердых коммунальных отходов в черте городского округа не планируется.
На официальном сайте комитета по управлению муниципальным имуществом документ доступен с 24 июня. Чтобы увидеть все материалы, необходимо прийти по обозначенным в оповещении адресам. На общественное обсуждение выносится проект генплана Барнаула, восемь карт, а также положение о территориальном планировании.
Есть три варианта подачи предложений и замечаний: через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений, написать пожелания на бумаге и отнести по адресу: Строителей, 8, кабинет № 14. Наконец, можно оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта. Предложения и замечания по проекту Генплана принимаются до 15 июля.
Для урегулирования противоречий создана т.н. согласительная комиссия