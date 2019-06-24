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В Барнауле стартовало обсуждение Генплана

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В Барнауле началось общественное обсуждение проекта Генерального плана до 2036 года, сообщается на сайте городской администрации. Данная процедура является обязательной перед тем, как документ примут депутаты гордумы.

Напомним, в марте 2018 года барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Ранее к ним прибегали при решении ключевых вопросов в жизни города - принятии Генплана, Устава, проекта бюджета муниципалитета на очередной плановый период и др.

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«Разработчики настоятельно рекомендуют поделить территорию городского округа на семь планировочных районов, в том числе две промышленные зоны. Проект направлен на сохранение исторической и культурной центральной части города, освобождения от аварийного и ветхого жилья, что поможет уйти от точечной застройки. Запланировано большое количество дуговых магистралей, включая строительство южного обхода города от Павловского до Змеиногорского трактов и далее через реку Обь со строительством третьего моста», - отметил зампредседателя гордумы Сергей Струченко.

Как пояснил председатель профильного комитета мэрии Дмитрий Аристов, размещение полигона твердых коммунальных отходов в черте городского округа не планируется.

На официальном сайте комитета по управлению муниципальным имуществом документ доступен с 24 июня. Чтобы увидеть все материалы, необходимо прийти по обозначенным в оповещении адресам. На общественное обсуждение выносится проект генплана Барнаула, восемь карт, а также положение о территориальном планировании.

ул. Короленко, 65. С 24 июня по 15 июля. С 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00. 
пр. Красноармейский, 104. 24 и 25 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
пр. Комсомольский, 108а. 26 и 27 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
ул. 50 лет СССР, 12. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 
ул. Никитина, 60. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
ул. Г. Исакова, 230. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00. 
п. Научный Городок, 9. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.

Есть три варианта подачи предложений и замечаний: через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений, написать пожелания на бумаге и отнести по адресу: Строителей, 8, кабинет № 14. Наконец, можно оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта. Предложения и замечания по проекту Генплана принимаются до 15 июля.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: duma-barnaul.ru